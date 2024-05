Il Regolamento sul Garante delle persone anziane discusso con l’Usb

Scritto da admin• 4:45 pm• Pisa, Politica

PISA – Venerdì 3 Maggio si è riunita la Seconda Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa; l’argomento ad oggetto, richiesto dal Capogruppo Auletta, chiedeva l’audizione del sindacato USB, circa la prossima redazione del regolamento del Garante delle Persone Anziane.



“L’argomento trattato durante la seduta di Commissione, è servito per fare una panoramica su ciò che sarà poi approfondito e discusso in II Commissione: dopo l’approvazione della bozza del testo del regolamento, che prevede l’istituzione

della figura del “Garante delle Persone Anziane”, afferma il Presidente della Commissione, Rachele Compare. il testo verrà poi sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva del Regolamento. La figura del Garante delle Persone Anziane, si affianca alle altre già istituite dalla nostra Amministrazione, come il Garante dei Detenuti e il Garante delle Persone con Disabilità, per questo, auspico che possa essere approvata velocemente ed accolta con favore da parte di tutte le forze politiche del Consiglio Comunale. La volontà di istituire tale figura, dichiara l’Assessore alla Partecipazione e al rapporto con il cittadino, Gabriella Porcaro, è finalizzata alla necessità di riportare le persone anziane al centro della vita cittadina. Il Garante, nell’interesse delle persone anziane, dovrà dialogare con le istituzioni, formulare proposte concrete, suggerite dagli stessi anziani, per semplificare l’accesso a tutti i servizi oltre che per favorire l’incontro tra generazioni diverse, restituendo alla terza età il ruolo prezioso che le spetta all’interno della società. Il regolamento per l’istituzione del Garante delle persone degli anziani è stato previsto come obiettivo della Giunta da realizzare entro l’anno.



Il Comune di Pisa, mediante la previsione della figura del “Garante delle persone Anziane”, vuole promuovere l’ascolto e la partecipazione delle persone anziane alla vita culturale e sociale della comunità al fine di garantire la conduzione di una vita dignitosa evitando così forme di isolamento ed esclusioni sociali. “L’ istituzione di tale figura, dichiara l’Assessore alla Partecipazione e al rapporto con il cittadino, Gabriella Porcaro, è pertanto finalizzata ad un progetto più ampio, ovvero la diffusione di una cultura basata sulla centralità e promozione dei diritti degli anziani in qualsiasi ambito della società (sanitario, sociale, culturale, sportivo), incluse anche eventuali iniziative volte a sensibilizzare la comunità sui nuovi temi della Terza Età”, conclude il Presidente, Rachele Compare.

“La tutela della persona anziana è un tema che, per esperienze personali e per l’interesse che ho riposto verso questo argomento già in tempi precedenti alla scorsa campagna elettorale, ho particolarmente a cuore: il riconoscimento dei loro diritti passa, anche e soprattutto, attraverso azioni di cura e attenzione, valorizzando il passato per arricchire il nostro presente. La redazione del regolamento e l’istituzione del Garante, che andrà ad affiancare le altre due sopracitate, sono un segnale della nuova concezione di inclusione attiva nella società per le persone anziane, uscendo dall’invisibilità e dall’isolamento sociale, perfettamente in linea con le manovre di Governo a favore delle persone anziane. La Commissione si renderà parte attiva a questo percorso intrapreso, rivolto ai cittadini meno giovani e bisognosi di particolari attenzioni ma soprattutto di supporto da parte delle Istituzioni ”.

Last modified: Maggio 3, 2024