Il punto dopo l’ottava giornata di campionato

il Pisa comanda, Spezia e Sassuolo continuano ad inseguire

PISA – Il Pisa riscatta la battuta d’arresto di Castellammare di Stabia superando di slancio il Cesena, così da mantenere la vetta della Classifica, alle cui spalle resistono Spezia, Sassuolo ed Juve Stabia, con altresì SudTirol, Salernitana e Carrarese a mettere a segno importanti successi esterni che rendono il torneo sempre più incerto ed avvincente.

di Giovanni Manenti

Chiamato a rispondere all’opaca prestazione della domenica precedente, il Pisa sfodera la miglior prestazione stagionale contro l’ambizioso Cesena, con Mister Inzaghi ad avere soprattutto risposte importanti dai sostituti di Tramoni e Nicholas Bonfanti, con Arena a fornire a Lind l’assist per la sua prima rete in maglia nerazzurra che sblocca il risultato a metà primo tempo, per poi toccare a Canestrelli raddoppiare su azione da calcio d’angolo e quindi il tris viene calato ad inizio ripresa, complice una sfortunata deviazione di Donnarumma su cross di Touré, così che la rete di Prestia nel finale serve solo a rendere meno amaro il passivo per i bianconeri romagnoli, mentre il Pisa mantiene i tre punti di margine sullo Spezia che risolve a proprio favore il confronto interno con la Reggiana grazie al quarto centro stagionale di Francesco Pio Esposito che risolve una mischia sotto misura su azione susseguente a calcio di punizione, facendo sì che la formazione di Mister D’Angelo resti la sola imbattuta del Campionato ed altresì con la miglior difesa con sole 7 reti al passivo assieme al Palermo.

Il rientro di Berardi, subentrato a Lauriente a 15′ dal termine, dopo sette mesi di assenza, completa la festa del Sassuolo che annienta con un tennistico 6-1 il Cittadella in un match che vede andare a segno tutti gli attaccanti (Mulattieri, Volpato, Pierini e Lauriente) a disposizione di Mister Grosso, oltre a Thorstvedt autore di una doppietta, risultato che consente agli emiliani di allungare a quattro turni la serie positiva nonché di mantenersi a stretto contatto dallo Spezia, mentre alle loro spalle incalza la sorprendente neopromossa Juve Stabia che, dopo aver inflitto al Pisa quella che per ora è la sua unica sconfitta di questo avvio di stagione, si era imposta anche nell’anticipo serale di venerdì a Marassi contro la Sampdoria, ribaltando ad inizio ripresa nello spazio di appena 3′, la rete siglata da Coda in chiusura di prima frazione per merito del 24enne Scuola Inter Adorante autore con due ben azzeccati colpi di testa della doppietta che lo pone all’attenzione della Categoria.

Dopo aver sinora collezionato vittorie o sconfitte, il Brescia ottiene il primo pareggio stagionale nel “Derby lombardo” con il Mantova, avendo peraltro assaporato la speranza di cogliere la seconda vittoria esterna al “Dino Martelli” allorché in avvio di ripresa Borrelli corona una splendida iniziativa personale portando in vantaggio le “Rondinelle” con una conclusione dal limite che non lascia scampo all’estremo difensore virgiliano Festa, salvo vedersi raggiunto all’82’ dal 21enne.

Alessandro Debenedetti, appena subentrato a Mensah e che è il più lesto di tutti a ribattere nella porta sguarnita una punizione calciata da Galoppini respinta da entrambi i pali della porta difesa da Lezzerini, così che l’unica formazione a non aver mai pareggiato /con quattro successi ed altrettante sconfitte al proprio conto …) è il SudTirol che infligge al Cosenza la seconda battuta d’arresto interna consecutiva, con gli altoatesini a portarsi avanti con il terzo centro stagionale di Matteo Rover e quindi, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione per proteste di Jasmin Kurtic, chiudono i conti con una conclusione da fuori dell’algerino Karim Zedadka, alla sua prima rete in assoluto in Italia.

La sfida dello “Zini” fra Cremonese e Bari, che doveva stabilire quale delle due avesse le maggiori ambizioni in ottica Promozione, si conclude viceversa in parità, al termine di una gara che ha visto gli ospiti portarsi avanti poco prima della mezzora di gioco con Kevin Lasagna che trasforma in rete un pregevole assist di tacco da parte di Sibilli, solo per vedersi raggiunti al 70′ da una conclusione dal limite i Sernicola deviata da Vicari a spiazzare il proprio estremo difensore Radunovic, ed ancor peggio fa il Palermo contro la Salernitana, confermando la “maledizione del Renzo Barbera”, visto che, dopo aver collezionato tre vittorie in trasferta, non è ancora riuscito a regalare i tre punti interni ai propri tifosi, con i campani a fare viceversa bottino pieno, risultando sufficiente un tiro cross di Andres Tello dopo 20′ di gioco che beffa l’intera retroguardia rosanero e consente agli ospiti di tornare ad assaporare un successo che mancava da quattro turni.

Per concludere, finisce in parità 2-2 il confronto del “Ceravolo” fra Catanzaro e Modena, con i padroni di casa a portarsi avanti poco prima della mezzora con una spettacolare conclusione da fuori di Situm, per poi farsi raggiungere e superare dai centri del 21enne giovane prodotto del vivaio Abiuso e del 19enne Scuola Cagliari Riyad Idrissi che in avvio di ripresa finalizza al meglio una veloce ripartenza, prime a che a riequilibrare le sorti dell’incontro sia il subentrato La Mantia che risolve di testa una confusa azione sottoporta scaturita da corner, mentre festeggia il primo successo esterno la Carrarese a Frosinone, in un incontro che si decide nell’arco di 4′ intorno allo scoccare dell’ora di gioco, in quanto dapprima Partipilo si fa respingere da Bleve un calcio di rigore e quindi tocca a Manuel Cicconi festeggiare come meglio non potrebbe la sua prima rete fra i Cadetti regalando agli Apuani tre punti fondamentali in ottica salvezza, mettendo ancor più a rischio la panchina di Mister Vivarini fra i ciociari.

Risultati ottava giornata:

Sampdoria – Juve Stabia 1-2

FRosinone – Carrarese 0-1

Pisa – Cesena 3-1

Sassuolo – Cittadella 6-1

Spezia Reggiana 1-0

Catanzaro – Modena 2-2

Cosenza – SudTirol 0-2

Cremonese – Bari 1-1

Mantova – Brescia 1-1

Palermo – Salernitana 0-1

Classifica: Pisa p.19, Spezia p.16; Sassuolo p.15; Juve Stabia p.14; Brescia p.13; SudTirol p.12; Cesena, Palermo, Cremonese, Mantova e Salernitana p.11; Bari p.10; Reggiana e Modena p.9; Sampdoria e Catanzaro p.8; Carrarese e Cittadella p.7; Frosinone ia p.6; Cosenza p.5.. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

