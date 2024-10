Il premio “Pisani si nasce, pisani si diventa” compie la maggiore età

Scritto da Antonio Tognoli• 8:47 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Diviene “maggiorenne”, il Premio “Pisani si nasce, Pisani si diventa“, in quanto sabato 12 ottobre alle ore 17 presso le Officine Garibaldi, se ne terrà la 18esima edizione, che vede la novità del passaggio di consegne nel ruolo di Presidente dalla Dr.ssa Francesca Pacini – che ne ha retto il timone sin dalla prima edizione – ad Antonio Schena, il cui programma è stato illustrato al mattino di lunedì 7 ottobre 2024 presso Palazzo Gambacorti alla presenza, oltre che dei due citati nominativi, anche di Patrizia Paoletti Tangheroni, Roberta Luperini e del Presidente di ConfCommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, uno degli Sponsor della manifestazione.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un’iniziativa oramai inserita nel quadro degli appuntamenti tradizionali della nostra città. avendo quale obiettivo quello di onorare le eccellenze nate a Pisa, o che hanno scelto di vivere a Pisa o che anche con Pisa hanno avuto qualche significativa relazione, cogliendone soprattutto gli aspetti umani, non essendo il fine del Premio quello di dare dei riconoscimenti scientifici o professionali, ancorché i nominativi ad ogni edizione prescelti abbiano certamente raggiunto livelli elevati nei loro rispettivi campi, che sono stati riconosciuti in altre più qualificate sedi, ritenendo semplicemente di voler sottolineare la grande umanità che personaggi prestigiosi non hanno perduto a causa del loro successo.

In particolare per la corrente edizione, ricorrendo i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, la Commissione del Premio ha inteso ricordare, come Pisani, lo storico evento che vide come protagoniste la famosa Statua di Rio de Janeiro e la stazione radio di Coltano, quando il 12 ottobredel 1931 Marconi accese le luci del Cristo redentore di Rio de Janeiro in occasione della sua inaugurazione facendo partire proprio dalla stazione di Coltano le onde che fecero accendere le luci.

Come riferito, la Cerimonia di consegna dei Premi, avverrà sabato prossimo 12 ottobre alle ore 17presso le Officine Garibaldi, condotta dalPresidente della Fondazione Teatro Verdi Diego Fiorini e da Francesca Pacini, con a ricevere tale riconoscimento, in quanto anch’essi essere stati in grado di “guardare le stelle” attraverso i rispettivi progetti, ad essere:Amedeo ALPI. Docente di Fisiologia vegetale Università di Pisa, Ronaldo BELLAZZINI, Fisico Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Famiglia MARTELLI dell’omonimo Pastificio artigianale ed il Coro Gospel VOICES OF HEAVEN, così come oramai consuetudine, oltre ai Pisani Doc e Pisani d’Adozione, sarà consegnata la targa del Premio I grandi Pisani del Piccolo Commercio che quest’anno spetta al CAFFE’ SIENA.

Infine, per celebrare il citato anniversario legato alla figura di Guglielmo Marconi, saranno presenti due stazioni radiofoniche importanti per Pisa, vale a dire Radio Incontro e La stazione Radio di Coltano – Marconi Labs Coltano, che porterà un messaggio della Principessa Elettra Marconi, con il pomeriggio allietato altresì da piacevoli intermezzi, che questa volta saranno assicurati dallo stesso Coro Gospel e dal nostro poeta in vernacolo Lorenzo Gremigni. Un appuntamento pertanto di spessore che viene così commentato dalla Presidente uscente Francesca Pacini: “ho vissuto per 17 anni un’esperienza bellissima, molto intensa e che ha rappresentato per me un grandissimo onore ricoprire il ruolo di Presidente del Premio per così tanto tempo, così come devo dire che sono felicissima di passare il testimone nelle mani di Antonio Schena anche per dare nuova linfa ed entusiasmo a questo Premio che ci ha sempre dato tantissime soddisfazioni ma che necessità altresì di tanta energia ed entusiasmo per potersi mantenere“

“Per poter aspirare al Premio“, conclude Francesca Pacini, “occorre avere due diverse tipologie di requisiti, ovvero essere Pisani Doc, nel senso di essere persone nate a Pisa che hanno raggiunto dei risultati di eccellenza nei rispettivi campi, dallo Sport, alla Cultura, alla Letteratura, allo Spettacolo e via dicendo, oppure Pisani di adozione, vale a dire persone che, pur essendo nate in città diverse, a Pisa hanno operato raggiungendo anch’esse importanti traguardi nei rispettivi settori“.

Da parte sua, il neo Presidente Antonio Schena aggiunge: “mi preme innanzitutto ringraziare Francesca Pacini per avermi scelto nel ruolo da lei brillantemente ricoperto in questi anni, circostanza che per il sottoscritto rappresenta un onore al pari di un onere, nel senso che mi sento carico di responsabilità in quanto il Premio ha raggiunto livelli importanti essendo i relativi riconoscimenti stati assegnati a personaggi di rilievo nella storia della nostra città, tutti caratterizzati da un particolare rapporto umano con il nostro territorio“.

