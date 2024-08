Il punto dopo la prima giornata in serie B

Scritto da admin• 4:34 pm• Pisa SC

PISA – Si è alzato il sipario sulla stagione 2024-’25 del Campionato di Serie B, giunto alla sua 93esima edizione con la disputa della prima giornata caratterizzata da 29 reti frutto di 6 vittorie e quattro pareggi (tre dei quali per 2-2), con le prime sorprese costituite dal successo esterno per 3-1 della Juve Stabia a Bari e dalle sconfitte di Cremonese e Palermo, due delle favorite della vigilia.

di Giovanni Manenti

(Foto Roberto Cappello)

Il match clou. sulla base delle Classifiche finali della scorsa stagione si è giocato al “Ceravolo” di Catanzaro dove i padroni di casa, con Fabio Caserta ad aver preso il posto di Vivarini in Panchina, hanno tenuto testa al retrocesso Sassuolo, pur se gli emiliani hanno sbloccato il risultato nel finale di prima frazione grazie a Mulattieri tornato al goal che mancava dal 10 aprile 2023 (Frosinone-Ascoli 2-0), solo per vedersi raggiunti ad inizio ripresa da Pontisso e quindi sprecare la più ghiotta delle occasioni per conquistare i tre punti allorché, al 93′ Lauriente ha calciato sopra la traversa un calcio di rigore, mentre ad inaugurare il nuovo Torneo hanno pensato, nell’anticipo serale di venerdì 16 agosto, Brescia e Palermo, in una gara controllata dai rosanero sino allo scoccare dell’ora di gioco, per poi cedere progressivamente l’iniziativa a favore dei padroni di casa, venendo puniti a 3′ dal termine da un preciso colpo di testa del difensore centrale Adorni che regala alle “Rondinelle” la prima gioia stagionale.

Molta attesa vi era per l’esordio in Campionato delle altre due squadre retrocesse, con il Frosinone, reduce dal brutto ko (0-3 contro il Pisa) nel primo turno di Coppa Italia ad ospitare l’ambiziosa Sampdoria, riuscendo a sbloccare il risultato in chiusura di primo tempo con Ambrosino, per poi subire nella ripresa la reazione blucerchiata che si concretizza nelle reti di Venuti e dell’eterno Massimo Coda – capace di andare a segno all’esordio per la nona stagione consecutiva fra i Cadetti – e quindi riuscire a rimettere le cose a posto grazie al subentrato Filippo Di Stefano a 10′ dal termine, così che l’unica a centrare la vittoria fra le tre ex formazioni di Serie A è la Salernitana, ma quanta fatica per venire a capo del match interno contro il Cittadella, passato in vantaggio in avvio con Rabbi, per poi ribaltare l’esito della sfida nel recupero, dapprima con un colpo si testa dell’austriaco Daniliuc, al suo primo centro in Italia, e quindi con una sfortunata autorete di Angeli su conclusione di Simy destinata a finire sul fondo.

Atteso all’esordio stagionale alla “Cetilar Arena” dopo il convincente successo di Frosinone in Coppa Italia, il Pisa di Pippo Inzaghi si ritrova sollo 0-2 contro lo Spezie dell’ex Luca D’Angelo, capace di approfittare delle amnesie difensive dei nerazzurri per portarsi sul doppio vantaggio grazie ad una deviazione ravvicinata di testa di Francesco Esposito ed al raddoppio, sempre di testa di Bertola già nel recupero del primo tempo, cui fa seguito, proprio un istante prima dell’intervallo, la determinante incornata di Touré che dimezza le distanze su perfetto assist di Tramoni, dando così vita ad una ripresa all’arrembaggio da parte dei padroni di casa che concretizzano solo con Canestrelli, che impatta di forza un preciso corner disegnato dal subentrato Angori per un meritato pareggio che lascia qualche amarezza di troppo in casa nerazzurra, mentre parte con il freno a mano tirato la Cremonese che cede l’intera posta a Cosenzain un incontro deciso alla mezzora da un diagonale vincente del Capitano Tommaso D’Orazio, con i grigiorossi mai veramente in partita e che avrebbero potuto subire un passivo ben più cospicuo.

Il ritorno del tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli a Bolzano per affrontare il Sud Tirol da lui condotto ai Playoff nel 2023. vede i padroni di casa passare in vantaggio in apertura con una deviazione di testa di Mallamo su punizione calciata da Casiraghi, per poi essere raggiunti poco dopo la mezzora da una conclusione ravvicinata dell’albanese Bozhanaj, prima di approfittare nella ripresa di un atteggiamento troppo rinunciatario da parte degli ospiti, riuscendo così proprio al 90′ a trovare la rete da tre punti grazie ad un perentorio inserimento di Matteo Rover che non lascia scampo all’estremo difensore emiliano, nel mentre la sfida del “Dino Manuzzi” tra le neopromosse Cesena e Carrarese se l’aggiudicano i padroni di casa che, dopo aver pensato di aver archiviato l’incontro con il 2-0 a proprio favore (doppietta del 21enne albanese Cristian Shpendi …), rischiano nel prosegui dell’incontro, con gli apuani dapprima a cogliere una traversa con Panico e quindi accorciare le distanze con la prima rete in carriera fra i Cadetti da parte dell’argentino Nicolas Schiavi.

Per concludere, partono con il piede giusto anche le altre due neopromosse, con il Mantova a recuperare da 0-2 nella gara in trasferta contro la Reggiana che vede gli emiliani sbloccare il risultato in apertura di secondo tempo con un destro chirurgico all’angolino dal limite da parte del 21enne Scuola Napoli Vergara, al suo primo centro fra i Cadetti, per poi raddoppiare a metà ripresa sfruttando con Reinhart un pasticcio della difesa virgiliana, prima che Bragantini riaccenda con un preciso diagonale le speranze degli ospiti che divengono realtà allorché al 94′ l’ex nerazzurro Meroni si rende protagonista di una sfortunata quanto clamorosa autorete, mentre l’impresa di giornata la mette senza alcun dubbio a segno la matricola Juve Stabia, corsara al “San Nicola” contro un Bari ridotto ai minimi termini, con un 3-1 che aveva assunto proporzioni ancora più ampie, avendo i campani chiuso la prima frazione sul 2-0 grazie a due “reti fotocopia” di testa dei due difensori Bellich e Folino (entrambi alla prima rete in Serie B) su azione da calcio d’angolo, per poi archiviare la pratica con una girata vincente di Artistico a 10′ dal termine, con ai biancorossi pugliesi restare solo l’onore del punto della bandiera siglato da Giacomo Ricci nel recupero.

Risultati prima giornata:

Brescia – Palermo 1-0

Bari – Juve Stabia 1-3

Pisa – Spezia 2-2

Salernitana – Cittadella 2-1

Sud Tirol – Modena 2-1

Catanzaro – Sassuolo 1-1

Cesena – Carrarese 2-1

Cosenza – Cremonese 1-0

Frosinone – Sampdoria 2-2

Reggiana – Mantova 2-2

Classifica: Juve Stabia, Cesena, Salernitana, Sud Tirol, Brescia e Cosenza p.3; Mantova, Sampdoria, Spezia, Pisa, Frosinone e Reggiana p.1; Carrarese, Cittadella, Modena, Cremonese, Palermo e Bari p.0.

