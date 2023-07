Il prossimo week-end sarà ricco di appuntamenti per i tifosi nerazzurri in Val Seriana

Scritto da admin• 11:36 am• Pisa SC

PISA – Il prossimo sarà un weekend da non perdere per i tifosi del Pisa Sc in Val Seriana. La società sta organizzando una serie di appuntamenti speciali per tutti i tifosi.

Le iniziative coinvolgeranno ovviamente anche la Prima squadra e offriranno anche alternative particolari grazie alla collaborazione con PromoSerio, agenzia di sviluppo locale che si occupa della promozione e comunicazione turistica della ValSeriana e della Val di Scalve.

Questo in sintesti il programma; sui nostri canali social ufficiali troverete nei prossimi giorni ulteriori informazioni e soprattutto tutte le modalità per poter partecipare:

Venerdì 21 luglio

– “Rispondi e Vinci” (Pisa Store, Centro Sportivo “Marinoni”)

– “Meet&Greet” (Pisa Store, Centro Sportivo “Marinoni”)

– Val Seriana Cup 2023 – Torneo di Biliardino (Hotel Milano, Bratto)

Sabato 22 luglio

– Attività escursionistiche organizzate da Promoserio

– “Meet&Greet” (Pisa Store, Centro Sportivo “Marinoni”)

– Gioca & Vinci – Torneo di Freccette (Hotel Milano, Bratto)

Domenica 23 luglio

– Attività escursionistiche organizzate da Promoserio

– “Rispondi e Vinci” (Pisa Store, Centro Sportivo “Marinoni”)

– Test Match Pisa-Pro Sesto (Centro Sportivo “Marinoni”, ore 18.00)

