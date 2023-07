Convegno nazionale Andes: “Ripartire in sicurezza: le novità tecniche e gli aggiornamenti sui contratti di lavoro”

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – La voglia di ripartire in sicurezza, a cominciare da una terra resiliente come l’Emilia Romagna, analizzando tutte le novità attuali, dai risvolti tecnici fino agli aggiornamenti sui contratti di lavoro. Questi gli argomenti che hanno caratterizzato il 27esimo convegno nazionale A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, che si è svolto a Cesena, con il patrocinio di Coni, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale dilettanti. Location dell’evento la Club House dell’Orogel Stadium “Dino Manuzzi”.

“Sempre pronti a ricominciare”: questo il titolo del congresso che ha messo insieme la voglia degli addetti ai lavori della sicurezza di essere sempre aggiornati, con la forza della popolazione del posto, esempio di ripartenza e resilienza dopo le recenti alluvioni. La ripartenza di Andes anche per questa stagione passa dalla condivisione delle conoscenze, dal confronto con le istituzioni e gli specialisti del settore.

Gli interventi – A guidare i lavori, il presidente dell’Andes, Ferruccio Taroni e Francesco Davalli, membro del direttivo Andes. Sul tema del ticketing a fare il punto è stato Domenico Biondo, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il quale ha analizzato l’evoluzione della disciplina del ticketing con un focus sulle manifestazioni sportive dilettantistiche. Sul tavolo anche i temi della corretta adozione delle indicazioni delle determinazioni dell’Osservatorio, in sinergia con tutti gli attori in campo: la società con il servizio biglietteria, le forze dell’ordine, il Delegato Gestione Evento, gli Slo.

L’intervento dello psicologo Antonio Zuliani ha ricordato come “questo nuovo periodo post pandemia non sia la continuazione di ciò che abbiamo lasciato prima del covid”. “Tutte le relazioni sono cambiate, ma allo stadio sembra voler riemergere la voglia di affrontarsi, talvolta in modo forte. La capacità di lettura delle situazioni da parte del personale steward, del Delegato Gestione Evento e di tutti gli attori è fondamentale per riportare il rapporto in termini di dialogo, di accoglienza, di comprensione. Occorre rivalutare l’importanza del ruolo dello steward che è anche un ruolo sociale”.

Gli aggiornamenti tecnici – Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi relativi agli aggiornamenti tecnici: telecamere di videosorveglianza, barriere mobili e rivelatori metal detector di ultima generazione. Su questo fronte, preziosi gli interventi dei responsabili Dallmeier per il nuovo sistema integrato di videosorveglianza già installato in numerosi impianti internazionali, e di Secur&Secur, che ha presentato barriere mobili in metallo, conformi alla norm di settore, per soddisfare criteri di sicurezza e gestione delle criticità. Inoltre, Ceia ha presentato un innovativo varco di controllo che garantisce sicurezza anche quando ci sono importanti flussi di persone da controllare.

Il delegato del Cesena Calcio, Gianluca Campana, oltre agli onori di casa e seguire l’organizzazione dell’evento alla Club House bianconera, ha accompagnato la delegazione al completo in visita allo stadio. Simone Alberici, presidente del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti dell’Emilia Romagna, ha parlato di calcio femminile, settore giovanile e dilettantismo, mentre Irma Sanzone della FIGC ha affrontato il tema delle tappe di avvicinamento della partita della Nazionale in un impianto da adeguare agli standard Uefa.

Luciano Russo, rappresentante della Lega Pro, ha proposto spunti di riflessione sul ruolo del commissario di campo, ossia un vero e proprio collaboratore per le società, a disposizione per suggerimenti e semplificazioni.

Infine il tema dello steward come lavoratore, la sua precarizzazione e le modalità di retribuzione. I contributi di Stefano Pedrelli, Bruno Cannizzaro e Fabrizio Ciuffreda hanno portato l’attenzione sull’analisi di ciò che è avvenuto con l’introduzione e le modifiche dei contratti a chiamata, dei voucher, dell’esplosione del fenomeno dei trasfertisti, allargando la possibilità alle società di fornitura di utilizzare i voucher, eventualmente in altri contesti di pubblico spettacolo. “La perdita di professionalità negli scorsi anni – è emerso dal convegno – sta lentamente colmandosi, ma il prezzo è alto e la proposta è di semplificare l’uso dei voucher, allargando la possibilità anche ad altri tipi di contratto in modo da permettere agli steward di mantenere il ruolo senza interferire con la propria situazione reddituale”.

