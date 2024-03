Il Professor Stefano Coronella vincitore del Premio Internazionale di Storia della Ragioneria

Scritto da admin• 3:19 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il professor Stefano Coronella, docente di Economia aziendale presso l’Università di Pisa, ha ricevuto il prestigioso premio internazionale “Barbara D. Merino Award for Excellence in Accounting History Publication” dall’Academy of Accounting Historians (AAH). Il premio viene assegnato annualmente dal 2014 per il miglior volume di storia della ragioneria pubblicato negli ultimi tre anni.

Il libro vincitore, scritto da Stefano Coronella e Massimo Sargiacomo dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, intitolato “L’Accademia Italiana di Economia Aziendale: un percorso lungo oltre due secoli (1807-2023)”, esplora la storia e l’evoluzione dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale sin dalla sua fondazione. Il volume si basa su una ricerca d’archivio dettagliata, che ha portato alla luce numerose fonti primarie precedentemente sconosciute.

Questa è la prima volta che il premio viene assegnato a studiosi italiani e la prima volta che è stato assegnato a un volume non in lingua inglese. La cerimonia di premiazione avverrà durante il Congresso annuale dell’American Accounting Association a Washington nel mese di agosto di quest’anno.

Last modified: Marzo 21, 2024