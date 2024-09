Il Porto di Pisa debutta al Cannes Yachting Festival: innovazione e sostenibilità in mostra

Scritto da admin• 3:24 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Dal 10 al 15 settembre, il Porto di Pisa parteciperà per la prima volta al Cannes Yachting Festival, il più grande salone europeo dedicato alla nautica, che si terrà nel cuore della Costa Azzurra.



Con oltre 700 imbarcazioni esposte e decine di migliaia di visitatori attesi, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati e protagonisti dell’industria nautica. Questa partecipazione consentirà al Porto di Pisa di mettere in mostra le sue eccellenze e rafforzare la sua presenza a livello internazionale.

«Partecipare al Cannes Yachting Festival 2024 ci permetterà di promuovere il nostro porto turistico su un palcoscenico internazionale e di ampliare la nostra rete di contatti – ha dichiarato Simone Tempesti, amministratore unico del Porto di Pisa – Siamo orgogliosi di rappresentare Pisa e la Toscana in un contesto così prestigioso e di dimostrare le nostre capacità e il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Il Porto di Pisa è sempre stato attento alle esigenze dei diportisti e questa partecipazione conferma la nostra volontà di continuare a crescere e migliorare i nostri servizi».

Il Porto di Pisa sarà presente con uno stand dedicato (Vieux Port, Palais 048), dove presenterà le sue iniziative eco-sostenibili e le offerte esclusive per i nuovi clienti della fiera. Tra i progetti in evidenza, il Porto di Pisa illustrerà “Sole, Vento, Mare” di Seares, un’iniziativa che mira a sfruttare fonti rinnovabili per la produzione di energia all’interno dei porti turistici, promuovendo una gestione energetica ecologica e innovativa. «Il progetto, unico nel suo genere, supporta porti e marine nella transizione energetica, offrendo una soluzione efficiente, scalabile e sostenibile che utilizza le tre fonti di energia rinnovabile naturalmente presenti in porto», ha spiegato Giorgio Cucé, CEO di Seares.

Inoltre, Dogma Energia del Gruppo Pretto contribuirà con il suo apporto tecnologico nello sviluppo di impianti di accumulo di energia rinnovabile e sistemi di ricarica intelligente, dimostrando l’impegno del Porto di Pisa nella sostenibilità e nell’innovazione tecnologica.

