Meini, condanna della Lega alle dichiarazioni dell’assessore Pisano: “Inaccettabile e Denigratorio”

SAN GIULIANO TERME– Riceviamo e pubblichiamo la notab stampa di Elena Meini (LEGA).

“Desideriamo condannare apertamente le dichiarazioni fatte dall’Assessore Pisano, esponente del Pd, durante il Consiglio comunale a San Giuliano Terme, in cui ha etichettato il popolo italiano come razzista – affermiamo noi, Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. Una frase indegna per un rappresentante delle Istituzioni, palesemente falsa e denigratoria nei confronti di un’intera nazione – proseguiamo. Ci chiediamo da dove l’esponente dei Dem tragga questa convinzione e ribadiamo la nostra indignazione per un’affermazione che offende gravemente tutti noi – conclude Meini.

