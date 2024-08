Il portiere Livieri passa all’Ascoli: tutte le operazioni in uscita dei nerazzurri

Scritto da admin• 5:52 pm• Pisa SC

PISA – Sono fino a qui dodici le operazioni in uscita del Pisa Sporting Club effettuate dall’inizio del calcio mercato. L’ultima mercoledì 14 agosto con la cessione del portiere Alessandro Livieri che si è accasato a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, all’Ascoli Calcio 1898 FC.



Nei giorni scorsi Elia Giani attaccante, si era trasferito a titolo temporaneo alla Athens Kallithea Football Club (Super League, Grecia). Lisandru Tramoni esterno di difesa è partito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro-riscatto all’SC Bastia (Ligue 2, Francia). Il giovane Mattia Sala (classe 2005) si è trasferito a titolo temporane all’US Città di Pontedera. Gli altri due estremi difensori Ante Vukovic e Johan Elia Guadagno, sono stati trasferiti a titolo temporaneo rispettivamente alla Vis Pesaro 1898 e al Campobasso. Mert Durmush (classe 2005) si è trasferito a titolo temporaneo alla US Sestri Levante 1919 così come Andrea Pavanello (2005). Elias Nordström si è accasato a titolo definitivo all’Åtvidabergs Fotbollförening (2 Division, Svezia). Il difensore Andrea Beghetto si è trasferito a titolo temporaneo al Lecco 1912. Roko Jureskin si è accasato a titolo definitivo all’FC Sheriff Tiraspol (Super Liga Moldavia). Emanuele Zuelli esterno passa a titolo definitivo alla Carrarese Calcio 1908.

Last modified: Agosto 14, 2024