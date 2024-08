ASL Toscana Nord Ovest: proseguono i lavori per la dialisi di Pontedera, attivazione prevista per fine ottobre

Scritto da admin• 9:31 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – “I lavori per il completamento della dialisi di Pontedera procedono regolarmente, con l’unica eccezione di una settimana di pausa da parte della ditta incaricata degli impianti, in coincidenza con il Ferragosto,” dichiara Riccardo Casula, responsabile del procedimento.

“Per ovviare ai ritardi accumulati, abbiamo formalmente richiesto all’appaltatore di adottare tutte le misure necessarie per recuperare il tempo perso. Entro settembre, saranno completati i collegamenti dei fluidi e quelli elettrici alla rete dell’ospedale, seguiti dai collaudi tecnici e amministrativi. La consegna delle attrezzature sanitarie e degli arredi è prevista anch’essa per settembre, con l’attivazione della struttura attesa per la fine di ottobre.“

