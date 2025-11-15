Il Pontedera sfida la Pianese tra le mura amiche

Pisa — Domenica 16 novembre dalle 17:30 allo stadio Mannucci i tifosi del Pontedera potranno assistere all’incontro della squadra di casa contro la Pianese.
di Leonardo Miraglia
Questa che si presenta potrebbe essere un’ulteriore buona occasione per portare nel carniere tre punti preziosi per una classifica ancora alquanto asfittica.
Queste le probabili formazioni:
Pontedera (4-4-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Martinelli, Ambrosini; Perretta, Sala, Pietra, Ianesi; Corona, Italeng. A disp. Calvani, Vivoli, Maggini, Gagliardi, Pretato, Ragatzu, Guidi, Coviello, Benucci, Ladinetti, Maiello. All. Menichini.
Pianese (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Indragoli; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli; Colombo, Sorrentino, Mignani. A disp. Boer, Reali A, Remy, Da Pozzo, Mastropietro, Odjer, Reali S, Spinosa, Frey, Falleni, Barbetti, Capanni. All. Prosperi.
