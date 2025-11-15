Porta a Lucca ed il Cep piangono Serena

Written by admin• 6:56 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente del tifo nerazzurro e della città di Pisa, quartiere Cep e Porta a Lucca in particolare. Ci ha lasciato in queste ore dopo lunga malattia, Serena Moretti, vedova Vitale, una persona schietta, spontanea e generosa, una vera pisana, di quelle di vecchio stampo.

di Maurizio Ficeli

Era originaria del quartiere Cep, ma per tanti anni ha vissuto a Porta a Lucca con i suoi figli, Andrea e Simone. Era tifosa del Pisa e del Torino. Ultimamente, essendo rimasta vedova aveva trovato un nuovo compagno a Varese e si era trasferita con lui nella città prealpina. Serena quando cucinava qualcosa, che sia la pasta al forno od altre pietanza era solita condividerle e quante volte, anche a me e mio fratello Alessandro, ce le ha offerte sempre!! E stamani 15 novembre la notizia sconvolgente della sua scomparsa.

Pensate che era nata a Pisa il 16 novembre 1960 e ci ha lasciato un giorno prima del suo compleanno. Toccante il messaggio sui social di suo figlio Andrea: “Ciao mamma… È difficile trovare le parole quando il cuore è così triste. Mi ricorderò della tua forza, quella forza immensa che ti ha accompagnata fino all’ultimo istante. Hai lottato con un coraggio che non potrò mai dimenticare, senza mai perdere la tua dolcezza e senza mai smettere di pensare agli altri. Sei stata un esempio di vero amore, anche nei momenti più difficili. Hai davvero lottato con tutte le tue forze So quanto hai fatto per renderci felici. Hai fatto tanti sacrifici, spesso in silenzio, senza mai lamentarti, perché la nostra felicità era la tua priorità. Hai dato tutto ciò che potevi e anche di più, e solo oggi capisco davvero quanto ci amavi. Grazie per averci messo sempre al primo posto. Ricordo bene quando prendevamo il pullman per andare al mare anche solo per un paio d’ore, erano momenti brevi, ma pieni di libertà, di risate, di noi tre insieme. O quando salivamo in tre sul motorino per andare a casa della nonna, stretti ma felici, sapendo che tu avresti fatto qualunque cosa pur di proteggerci. Mi ricordo anche quando mi brontolavi perché la mia camera era sempre in disordine. A volte sbuffavo, a volte ridevo, ma oggi quei rimproveri mi mancano tantissimo. Erano il tuo modo di prenderti cura di me, di insegnarmi a crescere, di mostrarmi che ci tenevi. Adesso chi mi cucinerà le lasagne al ragù e le polpette? Nessuno potrà farle con il tuo amore, con quel sapore unico che sapeva di famiglia e di casa. Ma ogni volta che sentirò quei profumi, sarà come averti ancora accanto, anche solo per un istante. Mi manchi già tanto, mi manca la tua voce, il tuo sorriso, il tuo modo unico di capire le cose senza bisogno di dirle. Dentro di me so che una parte di te vive ancora, nei ricordi, nei gesti che mi hai insegnato, nel modo in cui guardo il mondo. Vorrei dirti grazie. Grazie, mammina, per tutto ciò che hai fatto, per tutto ciò che sei stata, per tutto ciò che continui a essere per me. Grazie per l’amore che mi hai dato, per la forza che hai saputo trasmettermi e per le radici che mi hai lasciato. Cercherò ogni giorno di renderti fiera, mi hai amato dal primo giorno. Resterai per sempre la mia guida, il mio amore più grande, la mia casa. Ti amo. Ricorderò ogni momento passato insieme e lo custodirò per tutta la vita. È vero quel detto: la mamma è sempre la mamma. E tu, mamma, sarai sempre la mia. La persona che mi ha guidato, protetto, cresciuto. La persona che continua a vivere dentro di me. Oggi, domani e per sempre. Con tutto il mio amore, Il tuo ruspino rompino

La salma si trova esposta alla Misericordia di Pisa in via Pietrasantina fino a mercoledì per chi volesse dare a Serena l’ultimo saluto. Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando ad Andrea, Simone ed ai familiari tutti le nostre più sentite condoglianze. Riposa in pace Serena!!

