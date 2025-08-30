Il Pontedera perde con l’Arezzo

Pontedera (sabato, 30 agosto 2025) — Il Pontedera, nella sua prima apparizione fra le mura amiche, perde con tre gol di scarto dall’Arezzo.
di Leonardo Miraglia
Questo il tabellino a cura di www.tuttocampo.it:
Pontedera – Arezzo 0 – 3
MARCATORI: 9′ pt C. Tavernelli (A), 30′ pt L. Chierico (A), 43′ st M. Varela Djamanca (A)
PONTEDERA (4-4-2): T. Vannucchi, G. Perretta, F. Corradini, E. Vona, M. Tempre (↓ 27′ st), P. Vitali (↓ 31′ st), S. Milazzo (↓ 1′ st), R. Ladinetti, R. Bassanini (↓ 24′ st), J. Tarantino (↓ 1′ st), T. Andolfi
A disposizione: A. Raffi, N. Strada, O. Gueye, S. Ianesi (↑ 1′ st), J. Scaccabarozzi, M. Manfredonia (↑ 1′ st), M. Polizzi (↑ 24′ st), L. Paolieri, M. Pretato (↑ 27′ st), R. Pietrelli, H. Nabian (↑ 31′ st), A. Coviello, L. Beghetto
All: Menichini Leonardo
AREZZO (4-3-3): G. Venturi, A. Renzi, M. Gilli, M. Chiosa, S. Righetti, L. Chierico (↓ 15′ st), E. Shaka Mawuli, F. Guccione (↓ 18′ st), E. Pattarello (↓ 15′ st), P. Cianci (↓ 32′ st), C. Tavernelli (↓ 32′ st)
A disposizione: L. Trombini, A. Galli, F. Tito, M. Varela Djamanca (↑ 15′ st), M. Meli, N. Gigli (↑ 18′ st), M. Arena, F. De Col, F. Perrotta (↑ 32′ st), F. Dell’Aquila, G. Iaccarino (↑ 15′ st), G. Ferrara, M. Ravasio (↑ 32′ st)
All: Bucchi Cristian
AMMONITI: 14′ pt F. Guccione (A), 26′ pt C. Tavernelli (A), 32′ pt R. Ladinetti (P), 46′ pt M. Chiosa (A), 5′ st E. Pattarello (A), 12′ st M. Gilli (A), 19′ st E. Vona (P), 46′ pt M. Chiosa (A), 27′ st M. Manfredonia (P), 38′ st G. Venturi (A), 41′ st F. Perrotta (A), 41′ st F. Corradini (P)
ESPULSI: 16′ st M. Chiosa (A)
ARBITRO: F. Burlando
ASSISTENTI: A. Ceci, M. Cirillo
STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera
Questa la classifica, sempre a cura di www.tuttocampo.it:
L'immagine di copertina è tratta da www.tuttocampo.it