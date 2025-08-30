Written by Agosto 30, 2025 12:03 pm Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera, Sport, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Il Pontedera perde con l’Arezzo

Pontedera (sabato, 30 agosto 2025) — Il Pontedera, nella sua prima apparizione fra le mura amiche, perde con tre gol di scarto dall’Arezzo.

di Leonardo Miraglia

Questo il tabellino a cura di www.tuttocampo.it:

Pontedera – Arezzo 0 – 3

MARCATORI: 9′ pt C. Tavernelli (A), 30′ pt L. Chierico (A), 43′ st M. Varela Djamanca (A)

PONTEDERA (4-4-2): T. Vannucchi, G. Perretta, F. Corradini, E. Vona, M. Tempre (↓ 27′ st), P. Vitali (↓ 31′ st), S. Milazzo (↓ 1′ st), R. Ladinetti, R. Bassanini (↓ 24′ st), J. Tarantino (↓ 1′ st), T. Andolfi
A disposizione: A. Raffi, N. Strada, O. Gueye, S. Ianesi (↑ 1′ st), J. Scaccabarozzi, M. Manfredonia (↑ 1′ st), M. Polizzi (↑ 24′ st), L. Paolieri, M. Pretato (↑ 27′ st), R. Pietrelli, H. Nabian (↑ 31′ st), A. Coviello, L. Beghetto
All: Menichini Leonardo

AREZZO (4-3-3): G. Venturi, A. Renzi, M. Gilli, M. Chiosa, S. Righetti, L. Chierico (↓ 15′ st), E. Shaka Mawuli, F. Guccione (↓ 18′ st), E. Pattarello (↓ 15′ st), P. Cianci (↓ 32′ st), C. Tavernelli (↓ 32′ st)
A disposizione: L. Trombini, A. Galli, F. Tito, M. Varela Djamanca (↑ 15′ st), M. Meli, N. Gigli (↑ 18′ st), M. Arena, F. De Col, F. Perrotta (↑ 32′ st), F. Dell’Aquila, G. Iaccarino (↑ 15′ st), G. Ferrara, M. Ravasio (↑ 32′ st)
All: Bucchi Cristian

AMMONITI: 14′ pt F. Guccione (A), 26′ pt C. Tavernelli (A), 32′ pt R. Ladinetti (P), 46′ pt M. Chiosa (A), 5′ st E. Pattarello (A), 12′ st M. Gilli (A), 19′ st E. Vona (P), 46′ pt M. Chiosa (A), 27′ st M. Manfredonia (P), 38′ st G. Venturi (A), 41′ st F. Perrotta (A), 41′ st F. Corradini (P)
ESPULSI: 16′ st M. Chiosa (A)

ARBITRO: F. Burlando
ASSISTENTI: A. Ceci, M. Cirillo

STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera

Questa la classifica, sempre a cura di www.tuttocampo.it:

L’immagine di copertina è tratta da www.tuttocampo.it

