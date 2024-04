Il Pontedera perde a Carrara e scivola al nono posto

Scritto da Leonardo Miraglia• 11:44 am• Pontedera, Sport

Gli amaranto di mister Canzi perdono 2-1 contro la Carrarese, che si assesta a 72 punti come migliore terza di tutti i campoionati di serie C, e terminano il campionato al nono posto con 52 punti.

Agguantano, comunque, la zona play-off e sabato prossimo incontreranno, per il primo turno della fase per salire di categoria, il Pescara in trasferta.

Tabellino

Carrarese 2 – 1 Pontedera

Carrarese (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi (1’st Cerretelli), Zuelli (36’st Palmieri), Della Latta (14’st Morosini), Cicconi (44’st Belloni); Panico (14’st Giannetti), Finotto. A disp.: Mazzini, Tampucci, Illanes, Grassini, Capello, Boli, Capezzi. All.: Calabro

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Gagliardi (12’st Peli (18’st Lombardi)), Espeche, Calvani; Cerretti (24’st Ambrosini), Ignacchiti, Guidi (24’st Ganz), Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp.: Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Cerretti, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano. Assistenti Cassano e Della Mea. 4° ufficiale D’Ambrosio Giordano di Collegno.

Reti: 44’pt Cicconi (C), 45+1’pt Zuelli (C), 23’st Ignacchiti (P)

Note: 1′ e 6′ di recupero. Ammoniti Schiavi e Panico nella Carrarese e Gagliardi nel Pontedera. Espulso il d.s. del Pontedera Moreno Zocchi per proteste.

Last modified: Aprile 29, 2024