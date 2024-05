Parcheggio intermodale di Pontasserchio restituito alla comunità

Scritto da admin• 7:03 pm• San Giuliano Terme, Attualità

PONTASSERCHIO – Piazza Giovanni XXIII è stata restituita alla comunità sangiulianese a seguito un’operazione di rigenerazione urbana che ne ha dato un nuovo volto e soprattutto nuove funzionalità. Una delle infrastrutture pubbliche strategiche più attese nel comune di San Giuliano Terme si mette al passo con la transizione ecologica, in un luogo nevralgico della viabilità comunale e in uno dei maggiori centri abitati.

Con la realizzazione del parcheggio si punta a migliorare intensamente la qualità della mobilità in uno snodo viario tra i più frequentati. Inoltre, grazie alla vicinanza con la pista ciclopedonale “Puccini”, che fiancheggia il fiume Serchio, si rinforzano i sistemi di mobilità dolce e pubblica, oltre che elettrica, garantendo il carattere intermodale del nuovo parcheggio. L’obbiettivo è ottenere un radicale miglioramento delle varie mobilità che interessano il territorio unitamente alla fruibilità degli spazi. Un investimento salito da 650mila a 730mila euro a causa dell’aumento dei costi delle materie prime che ha colpito tutto il comparto edile nazionale, per un’operazione che rappresenta una delle più importanti, tra quelle avviate, per quanto riguarda rigenerazione urbana e mobilità.

Lo storico spazio, punto di riferimento della frazione di Pontasserchio, ha goduto dei seguenti interventi: rifacimento della pavimentazione del parcheggio, della segnaletica orizzontale e verticale, dell’area rialzata (dove ad inizio lavori era stata demolita la copertura dell’ex mercato ortofrutticolo), con pavimentazione in calcestruzzo drenante e permeabile per migliorare l’estetica e la compatibilità ambientale del luogo; tra le principali realizzazioni il nuovo impianto di pubblica illuminazione e il potenziamento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, insieme alla realizzazione di tre strutture comprensive di un wc pubblico con tre bagni separati, un box per deposito bike ed un chiosco bar ristoro con spazi interni e due dehors all’aperto. Inoltre è stata predisposta l’installazione per una nuova torretta di ricarica veicolare, oltre a quella di un fontanello con alloggiamenti per contatori dedicati di acqua e corrente. Nella prima settimana di giugno arriveranno le pedane per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità che saranno collocate in prossimità dell’attraversamento semaforico sulla via Di Vittorio e dei servizi igienici.

L’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare la ditta Toni Luigi che ha condotto gli interventi, tutte le maestranze che hanno operato nel cantiere e l’ufficio tecnico comunale di San Giuliano Terme per aver seguito costantemente tutta la fase dei lavori.

Last modified: Maggio 16, 2024