Il Pisa Sporting Club ospite di PharmaNutra per festeggiare i sei anni di partnership

Written by admin• 6:51 pm• Pisa SC

PISA – Un pranzo conviviale per celebrare sei anni di partnership, ambizioni condivise e prospettive vincenti. Il Pisa Sporting Club è stato ospite di PharmaNutra, nella bellissima sede dell’azienda nata dalla visione dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte posizionata peraltro a pochi chilometri dalla Cetilar Arena e da quello che tra poco tempo sarà il Quartier Generale del Sodalizio nerazzurro, il Pisa Training Centre.

Un visita piacevole e molto partecipata che ha permesso a tutti i dipendenti di Pharmanutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni diventata ormai un fiore all’occhiello scientifico e industriale del territorio pisano, di interagire con tutti i protagonisti della stagione nerazzurra; tra i più applauditi e ritratti negli ormai tradizionali selfie ricordo ovviamente il tecnico Filippo Inzaghi che assieme a capitan Caracciolo ha portato il saluto di tutto il gruppo squadra seguendo gli interventi di Andrea e Roberto Lacorte, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di PharmaNutra, Carlo Volpi Consigliere Delegato di PharmaNutra e del Presidente Giuseppe Corrado.

A chiusura del momento dei saluti l’ormai tradizionale scambio dei doni con la speciale maglia nerazzurra riportante il nome di PharmaNutra e il numero 6 come gli anni di partnership vissuti da queste due eccellenze pisane.

“E’ sempre bello far visita agli amici di PharmaNutra – è stato il commento di Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa Sporting Club – anche se ormai non ci sentiamo più ospiti ma parte di una realtà imprenditoriale di grandissimo valore e in continua espansione. Un partner che da sei anni condivide con noi un percorso importante e ambizioso e che con il suo marchio Cetilar® non solo griffa le nostre maglie da gioco ma anche il Centro Sportivo di San Piero dove ci alleniamo e viviamo ogni giorno e l’Arena dove combattiamo le nostre battaglie sportive. Oggi abbiamo colorato di nerazzurro la bellissima Casa di PharmaNutra, presto ci auguriamo di poter fare noi da padroni di casa nel Pisa Training Centre che sta nascendo a pochi passi da qui“.

“Siamo molto contenti di aver vissuto una mattinata a stretto contatto con il Pisa Sporting Club al completo, nella nostra sede, – ha sottolineato Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra – perché prima di tutto siamo tifosi dei nerazzurri, poi sponsor. Siamo anche abbastanza scaramantici, quindi non vogliamo parlare di risultati e obiettivi, ma ci preme sottolineare una cosa: grazie a questa squadra, che ha in Mister Filippo Inzaghi un leader vero, stiamo affrontando una stagione appassionante, bellissima da vivere, in cui ogni week end proviamo emozioni forti e tutto questo non è per nulla scontato. Per questo, e per lo spirito che accompagna il Pisa, siamo davvero orgogliosi di supportarli e sostenerli in questa corsa”

Last modified: Marzo 31, 2025