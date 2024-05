Michele Bini torna in pista a Monterotondo Marittimo nel Baja Colline Metallifere

Scritto da admin• 9:10 pm• Pisa, Sport

Il pilota pisano in vista della Dakar 2025 affronta nel week-end la seconda prova del Campionato Italiano Cross Country e SSV

PISA – Il pilota pisano Michele Bini torna a correre nella seconda edizione del Baja Colline Metallifere. La competizione toscana sarà la seconda del calendario di Campionato Italiano Cross Country e SSV e si svolgerà venerdì 3 e sabato 4 maggio a Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto, organizzata dal gruppo di R Team.

di Antonio Tognoli

Michele Bini gareggerà con un Mitsubishi L200 e si avvarrà del navigatore Adriano Batoni. I due hanno iniziato a correre insieme nel 2014. “Per me sarà un occasione di per partecipare e riprendere padronanza dell’auto non ho aspettative per questa gara, – afferma Michele Bini – sarà l’occasione per incontrare vecchi e nuovi amici tutti facenti parti della grande famiglia R TEAM, la scuderia Top per quanto riguarda il Cross Country Nazionale e Mondiale. La macchina dopo la partecipazione a questa corsa verrà smontata e rimessa a punto in vista della corsa Dakar 2025”.



Con il supporto del comune maremmano la Baja inclusa nel calendario ACI Sport di specialità si aprirà appunto oggi venerdì 3 maggio quando dalle 10 sarà possibile accedere ai paddock e a tutta l’area assistenza. Alle 14 il via alle verifiche amministrative e tecniche al palazzetto dello sport che andranno avanti fino alle ore 20. La mattina dopo, non essendoci parco chiuso, le vetture si ritroveranno alle 7,30 per il parco pre partenza allestito al parcheggio dei pullman a Monterotondo Marittimo e sarà in quell’occasione che verrà consegnato ai partecipanti il road book. Alle 8 il via alla prima vettura che entrerà nella prima prova speciale alle 8.16: l’assistenza verrà allestita allo stadio della città e resterà là fino a fine gara. Quattro le speciali in programma con arrivo della prima vettura a fine gara alle 14, sempre al parcheggio dei pullman. Dopo l’esposizione delle classifiche, intorno alle 16, la premiazione concluderà la giornata e consentirà appunto ai concorrenti di rientrare a casa.

Last modified: Maggio 3, 2024