Il Pisa batte la Juve Stabia e ora è a meno cinque dal Sassuolo, lo Spezia cade in casa ed ora è a meno sette dai nerazzurri

Risultati e classifica dopo la 27esima giornata

PISA – Si tinge di nerazzurro la 27esima giornata del Torneo Cadetto – caratterizzata dal crollo del fattore campo, con 5 vittorie in trasferta – con il Pisa che, superando la Juve Stabia, approfitta delle contemporanee sconfitte interne di Spezia e Cremonese, mentre in ottica Playoff allungano Catanzaro, Bari, Cesena, Palermo e Modena e, viceversa, si fa sempre più disperata la posizione del Cosenza fanalino di coda.

di Giovanni Manenti

Nonostante un’anonima prestazione nell’anticipo di venerdì sera a “Marassi” contro la Sampdoria, la Capolista Sassuolo vede ampliare, con lo 0-0 con cui si conclude la sfida contro i blucerchiati, il proprio margine di vantaggio nei confronti dello Spezia terzo in graduatoria, portato adesso a 12 lunghezze, e poco male se si riduce a cinque punti il vantaggio, in vista del confronto diretto di sabato prossimo, sul Pisa che, dal, canto suo, riesce a venire a capo della sfida contro la Juve Stabia che si era messa male per i nerazzurri dopo che gli ospiti – in inferiorità numerica per l’espulsione di Candellone poco dopo la mezz’ora di gioco – si erano portati avanti con un’autorete di Marin, ma la reazione dei ragazzi di Mister Inzaghi fa sì che il risultato venga ribaltato nello spazio di soli 2′ grazie ad un rigore trasformato da Tramoni (salito a quota 9 fra i Marcatori) ed al primo centro dal suo ritorno in riva all’Arno di Morutan (ottimo il suo contributo da inizio ripresa), per poi toccare a Moreo “calare il tris” a conclusione di un’ottima azione manovrata.

L’affermazione dei nerazzurri acquista successivamente maggior rilievo allorché lo Spezia, opposto al “Picco” al Catanzaro, vede cancellato l’unico “zero” ancora presente nelle varie Graduatorie, ovvero quello delle sconfitte casalinghe, con i padroni di casa a poter recriminare solo per l’ennesimo legno colpito in stagione, per poi venire puniti a 15′ dal termine dal primo centro in maglia giallorossa di Pittarello con un preciso diagonale che non lascia scampo a Chichizola, così che, da un lato, i bianconeri liguri vedono ora diventare 7 le lunghezze di distacco dal Pisa in ottica Promozione diretta e, dall’altro, i calabresi – in serie positiva da ben 9 turni – operano il sorpasso, portandosi in quarto posto in Classifica, a spese della Cremonese, sconfitta a domicilio dal Cesena al termine di una gara che vede quale protagonista l’estremo difensore ospite Klinsmann che, dopo che Azzi aveva rimediato all’iniziale vantaggio bianconero con Calò, si oppone con bravura alle conclusioni dei grigiorossi prima che, nel recupero, si materializzasse la beffa per i padroni di casa sotto forma di una punizione dal limite trasformata da Bastoni.

Al pari dei romagnoli, coglie bottino pieno in trasferta anche il Bari al quale, sul campo del Mantova, è sufficiente la prima rete in biancorosso del neoacquisto Maggiore per regalare ai pugliesi un successo esterno che mancava dal 10 novembre scorso (2-0 a Salerno …), utile a consolidare la propria posizione all’interno della Zona Playoff – mentre i virgiliani, con 2 soli punti conquistati nelle ultime cinque giornate, sprofondano in Zona Playout – e respingere l’attacco di un Palermo che contro il fanalino di coda Cosenza, torna alla vittoria dopo quattro turni di astinenza, al termine di una gara che vede all’inizio protagonista l’estremo difensore rosanero Audero per poi indirizzarsi a favore della formazione di Mister Dionisi grazie al primo centro stagionale di Pierozzi, e quindi dilagare nella ripresa in virtù dei centri di Capitan Brunori su calcio di rigore e di Pohjanpalo, a segno per la seconda giornata consecutiva con la sua nuova maglia.

Scatto in avanti anche per il Modena, che approfitta del “male interno” del Cittadella – formazione che ha conquistato il minor numero di punti casalinghi con appena 11 al proprio conto – infliggendo ai granata veneti la sesta sconfitta del Torneo al “Tombolato”. al termine di una gara che, con Palumbo squalificato, ha visto mettersi in luce Caso, il quale sblocca il risultato poco prima della mezzora (e vede altre due sue reti annullate per fuorigioco …) per poi toccare a Pedro Mendes archiviare la pratica nel finale, così che si è per la prima volta creato un “mini solco” di tre punti fra i gialloblù emiliani ed il resto delle avversarie, capeggiate dalla Carrarese che sfiora il successo sul campo della Reggiana, trovandosi in vantaggio per merito del 20enne difensore Scuola Empoli Guarino (al suo primo centro fra i Professionisti …) e di Zuelli, salvo essere altrettante volte raggiunta, dapprima con Girma poco prima della mezzora e quindi da Vido (salito a quota 5 fra i Marcatori …) nelle battute conclusive …

Per concludere, le due sfide che interessavano la parte basse della Classifica, si concludono entrambe sul nulla di fatto, ovvero con il Brescia che non riesca a scardinare la difesa del SudTirol avendo la migliore occasione costituita da un salvataggio sulla linea di Odogwu, mentre gli ospiti possono opporre una rete di Merkaj annullata per un precedente tocco di mano dello stesso Odogwu ed una clamorosa palla goal fallita da Casiraghi che calcia fuori a porta praticamente sguarnita, così come finisce in parità l’ultimo incontro dell’ottavo turno di ritorno fra la terzultima e la penultima della Graduatoria, ovvero Salernitana e Frosinone, con gli ospiti a farsi preferire nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie a Partipilo e poi resistere agli assalti dei padroni di casa nella ripresa, in cui trovano il pareggio con il primo centro stagionale di Ghiglione, e quindi ridotti in 10 per l’espulsione di Di Chiara – demandare a Cerofolini, autore di tre interventi “salva risultato”, il compito di mantenere un punto di speranza in ottica salvezza.

Risultati 27esima giornata Serie B 2024-’25:

Sampdoria – Sassuolo 0-0

Cittadella – Modena 0-2

Mantova – Bari 0-1

Pisa – Juve Stabia 3-1

Reggiana – Carrarese 2-2

Cremonese – Cesena 1-2

Brescia – SudTirol 0-0

Cosenza – Palermo 0-3

Spezia – Catanzaro 0-1

Salernitana – Frosinone 1-1

Classifica: Sassuolo p.62, Pisa p.57; Spezia p.50; Catanzaro p.42: Cremonesep.41; Juve Stabia p.39; Bari e Cesena p.37; Palermo p.35: Modena.p.34: Carrarese p.31; Brescia. Cittadella e Reggiana p.30: e Mantova, Sampdoria e SudTirol p.29;Salernitana p.26; Frosinone p.24; Cosenza p.21. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

