“Azzurra Balena”: un incantevole spettacolo per bambini al Teatro Nuovo di Pisa

PISA- Domenica 2 marzo

PISA- Domenica 2 marzo torna lo spettacolo per bambini Azzurra Balena, un incantevole teatro di figura che unisce pupazzi in gommapiuma e attore, con l’uso di tecniche varie, pensato per spettatori dai 4 anni in su.

La storia inizia con una balena di cartapesta… Questa favola racconta di Azzurra Balena, una balena di cartapesta che sogna di vivere nel mare e diventare una vera balena, con la sua pelle e i suoi fanoni. Con l’aiuto di alcuni personaggi e una foca monaca, il suo sogno diventa realtà. Azzurra è stata costruita con amore, tanto da assorbire il sogno di vivere nel mare e conoscere i suoi abitanti. Il viaggio che intraprende nel mar Tirreno sarà fondamentale per trasformarsi davvero, affrontando il mare che, con le sue sorprese, può perdonare, punire, riscaldare e riparare. Un lungo viaggio pieno di incontri inaspettati per conquistare la vita.

Tratto liberamente dal libro Nel blu di Azzurra di Leila Corsi, lo spettacolo ha vinto il premio nazionale Favole Montane in Abruzzo, indetto dal TFA – Teatro di Figura Abruzzese. Con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini, le figure e l’allestimento scenico sono curati da Patrizia Ascione, mentre l’adattamento, i testi e la regia sono di Stefano Cavallini.

Prevendita e Biglietti:

https://www.teatronuovopisa.it/azzurra-balena-teatro-bambini/

Biglietti e informazioni:

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, PISA.

Per maggiori dettagli sugli spettacoli: www.teatronuovopisa.it

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/location/teatro-nuovo-pisa

Orari Botteghino:

Martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 19, oltre che un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prezzi:

Biglietto intero: 15 euro

Convenzionati, soci e dipendenti Coop: 13 euro

Studenti e personale Università di Pisa: 10 euro

Allievi e scuole di teatro: 10 euro

Operatori: 5 euro

Bambini/e sotto i 10 anni: ingresso gratuito

Per le persone con disabilità, l’accompagnatore entra gratuitamente

Contatti:

E-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Telefono: 3923233535

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro).

Tesseramento online: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

