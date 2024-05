Il Pd di Vecchiano parla di Europa ricordando la figura di Berlinguer. Iniziativa al Circolo di Filettole

Scritto da admin• 6:14 pm• Vecchiano, Politica

VECCHIANO – Il circolo Pd di Vecchiano punta ancora in alto, e questa volta per parlare di Europa, in vista delle prossime elezioni, sceglie di partire da Enrico Berlinguer. Proprio le idee di Berlinguer saranno al centro di una iniziativa, che, sotto la guida della giovane segretaria dell’Unione Comunale Elisa Tripoli, si terrà il 21 maggio a Filettole, presso il Circolo Bartalini alle 17.30: “A 40 anni dalla scomparsa di Berlinguer, le sue idee e i suoi valori per l’Italia, l’Europa e gli equilibri del pianeta”.

La relazione introduttiva è affidata a Fabrizio Franceschini, professore ordinario dell’Università di Pisae Accademico della Crusca, ed è facile immaginare che non mancherà la discussione sui tanti temi che Berlinguer precocemente affrontò: dalla autonomia dall’Unione sovietica, all’ombrello della Nato, all’austerità, alla forte fede europeista, all’attenzione all’ambiente.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento e il ringraziamento caloroso di Bianca Berlinguer, figlia di Enrico.

Un pomeriggio da non perdere, al quale il PD invita tutti i cittadini e gli interessati

Last modified: Maggio 21, 2024