Il Pala Todisco di Pisa ospiterà Zerynth Connect 2024: un evento dedicato all’Intelligenza Artificiale eallo Smart Manufacturing per l’Industria 5.0

Scritto da Emanuele• 10:39 am• Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

Il 19 settembre 2024 presso l’innovativa location Pala Todisco, situato nella suggestiva campagna toscana nei pressi di Pisa, sarà il palcoscenico di Zerynth Connect 2024, un evento di rilievo dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI) e alle sue applicazioni nel Smart Manufacturing.



Questo appuntamento esclusivo è rivolto a professionisti e aziende manifatturiere interessati a scoprire come l’AI e l’Internet of Things (IoT) possono essere integrati per ottimizzare processi industriali, ridurre costi e migliorare l’efficienza produttiva. L’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 20:00, rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire l’impatto delle nuove tecnologie digitali nell’Industria 5.0, con un programma ricco di momenti formativi e di networking. Esperti del settore presenteranno le ultime innovazioni e best practice sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle fabbriche intelligenti, illustrando casi di studio e applicazioni pratiche.



Zerynth Connect 2024 offrirà una combinazione di convegni, workshop tecnici e sessioni di networking, pensati per favorire la condivisione di conoscenze e la creazione di nuove collaborazioni tra professionisti del settore.

Programma dell’evento:

10:00 – Benvenuto e Welcome Coffee

10:30 – Convegno su AI e Smart Manufacturing

13:00 – Light Lunch e Networking

14:30 – Workshop paralleli: approfondimenti su soluzioni IoT e il Copilota AI Zero di Zerynth

15:30 – Discussione su Industria 5.0 e piani di efficientamento energetico

17:00 – Aperitivo di Networking e Premiazione Awards

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di:

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di: Espandere il proprio network con esperti e aziende del settore;

Approfondire come l’Intelligenza Artificiale possa migliorare la produttività e l’ottimizzazione dei processi

industriali;

industriali; Scoprire soluzioni IoT integrate con AI;

Incontrare il team di Zerynth e conoscere le novità tecnologiche più recenti.

Il Pala Todisco, con la sua posizione strategica vicino a Pisa, rappresenta la cornice ideale per un evento di questa portata, combinando la modernità della struttura con la bellezza del paesaggio toscano.

Zerynth Connect 2024 è un evento a posti limitati, aperto su registrazione. Per partecipare, è possibile prenotare il proprio posto visitando il sito

www.palatodisco.it/eventi/zerynth-connect-2024/

Last modified: Settembre 18, 2024