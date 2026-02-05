Written by Febbraio 5, 2026 8:13 pm Pisa SC

Il nuovo staff di mister Oscar Hiljemark

HomePisa SCIl nuovo staff di mister Oscar Hiljemark

PISA – Il Pisa Sporting Club è partito questo pomeriggio per raggiungere Verona dove domani (ore 20.45) sarà protagonista dell’anticipo della 24esima giornata della Serie A EniLive.

Questa è la composizione del nuovo Staff Tecnico nerazzurro guidato da Oscar Hiljemark. Il suo secondo è Antonio Manicone, ex giocatore dell’Inter negli anni ’90. Matteo Innocenti promosso da mister della Primavera a collaboratore tecnico della Prima Squadra.


Allenatore II°. Antonio Manicone
Collaboratore Tecnico. Fredrik Ahlstrand,
Collaboratore Tecnico. Javier Agenjo
Collaboratore Tecnico. Matteo Innocenti
Preparatore Portieri. Maurizio Pugliesi
Preparatore Portieri. Valerio Fabbriciani
Preparatore Atletico. Edoardo Pollastrini
Preparatore Atletico. Lorenzo Ferrari
Match Analyst. Mirko Barbero
Match Analyst. Francesco Ciulli

Last modified: Febbraio 5, 2026
Previous Story
Grave lutto per Andrea Bertolini “il BertoLa”: se n’è andata l’adorata moglie

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti