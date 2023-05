Scritto da admin• 12:26 pm• Pisa SC

PISA – Il pareggio ottenuto al “Rigamonti” di Brescia lascia ancora un flebile speranza play-off al Pisa, grazie soprattutto alla rete di Gaetano Masucci, autore del pareggio nerazzurro al minuto 78 dopo il vantaggio realizzato da Dimitri Bisoli. Naturalmente non poteva mancare il racconto in rima nell’Angolo della Poesia del nostro poeta Sandro Cartei.

IL NOSTRO “TANO” NESSUNO MAI LO DIMENTICHERA’

A Brescia, Lucone aveva promesso la partita dell’anno, fatta di vera “foga”

Ho rivisto il Pisa delle ultime partite, che alla prima difficoltà, “affoga”

È partito con coraggio

Ma con troppa facilità, è andato in svantaggio

Al nostro “popolo”, non interessa il risultato

Gli interessa che quando esci dal campo hai combattuto, hai dato tutto, sei stremato

In questa squadra, in questa città, non si viene a fare il compitino

L’ho capito andando all’Arena, sin da bambino

Ma poi, dalla panchina, è entrato un uomo, più che un giocatore

Che per il nostro popolo, ormai, è un Senatore

La sua girata di testa, è stata perfetta

Riportando la squadra, sulla via retta

Un esempio da seguire, anche se probabilmente non basterà

Ma a Pisa, il nostro “Tano”, nessuno, mai, lo dimenticherà

