Tris dell’Under 17 nerazzurra alla Spal

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club si fa rimontare e superare sul campo del Cosenza al termine di una gara molto combattuta.

La settimana delle giovanili nerazzurre è impreziosita dalle prestazioni in amichevole degli Under 16 (1-1 con la Spal) e degli Under 17 capaci di imporsi 3-0 sugli estensi grazie alle reti di Bocs, Ferrari e Pitton.

Campionato PRIMAVERA 2

Cosenza-Pisa 3-1

Amichevole UNDER 17

Pisa-Spal 3-0

Amichevole UNDER 16

Pisa-Spal 1-1

In campo femminile doppio successo per Under 17 e Under 15:

Campionato UNDER 17

Pisa-Rinascita Doccia 2-1

Campionato UNDER 15

Pontedera-Pisa 1-5

