Didattica d’eccellenza: premiati docenti e alfieri dell’Università di Pisa

PISA – 1:16 pm

PISA – Cinquantadue docenti dell’anno e dieci alfieri sono stati premiati all’Università di Pisa per l’anno accademico 2024/2025. La cerimonia, aperta dai saluti del Rettore Riccardo Zucchi e del Prorettore per la Didattica Giovanni Paoletti, si è svolta mercoledì 17 dicembre nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza.

La selezione dei docenti si basa principalmente sulle valutazioni delle studentesse e degli studenti, integrate da criteri dipartimentali come il ruolo accademico e il numero dei frequentanti. Novità di quest’anno è il riconoscimento degli Alfieri dell’Anno, assegnato agli studenti che hanno incarnato i valori dell’Ateneo in specifici ambiti: premiati i membri della squadra E-Team Corse (Alessio Lippi, Leonardo Stefanini, Lorenzo Mocciola, Ludovica Chelazzi, Maria Gabriella Palomba, Matteo Raffaelli) e della Squadra scacchi (Andrea Davini, Cosimo Damiano Tavoletti, Francesco Tissi, Matteo Montorsi).

Di seguito i docenti dell’anno, suddivisi per Dipartimento e Scuole.

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Sara Pizzimenti, Giovanni Scarafile, Luca Mori, Luca Palozzi, Chiara Barbati, Cristina Cassina, Eva Marinai, Lisa Rosselli, Vincenzo Farinella.

Economia e Management

Giuliana Birindelli, Giovanni Carnazza, Virginia Vannucci, Riccardo Cambini, Stefano Marchetti, Tommaso Luzzati, Nicola Salvati, Silvio Bianchi Martini, Francesca Bernini, Laura Carosi, Paola Ferretti.

Farmacia

Felicia D’Andrea, Sabrina Asteriti, Anna Maria Piras.

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Alberto Vangelisti, Monica Macaluso, Alberto Mantino.

Scienze Politiche

Andrea Borghini, Carmelo Calabrò, Fabrizio Amore Bianco, Gerardo Pastore, Paolo Frumento, Elena Dundovich, Vanessa Manzetti.

Scuola Interdipartimentale di Ingegneria

Alessandro Antonio Quarta, Alessandro Franco, Alessandro Tognetti, Francesco Leccese, Giuseppe Triggiani, Marco Luise, Michele Morelli, Valerio Giusti, Lucia Pallottino, Serena Danti.

Scuola Interdipartimentale di Medicina

Giuseppe Campanelli, Nicola Pagnucci, Angelo Gemignani, Diego Peroni, Gabriele Morucci, Luca Antonioli, Alessandra Salvetti, Carolina Pellegrini, Graziella Orrù.

«Questa iniziativa afferma il valore della didattica, prima missione dell’università – ha detto il Rettore Zucchi –. Una buona didattica nasce dall’incontro tra chi insegna e chi apprende. Celebriamo oggi questo impegno e i suoi protagonisti».

«La figura dell’Alfiere valorizza studenti che hanno vissuto percorsi non convenzionali, dimostrando come l’università sia un’esperienza a tutto tondo» ha aggiunto il Prorettore Paoletti.

Last modified: Dicembre 17, 2025