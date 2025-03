Il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” di Pisa fornisce materiali per la fiction “Costanza” su Rai 1

Written by admin• 12:13 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” dell’Università di Pisa ha fornito alcuni materiali di scena per la fiction “Costanza”, in onda in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 30 marzo.

Tra i materiali messi a disposizione ci sono un microscopio antico, crani, scheletri, preparati anatomici e modelli embriologici. La produzione si è anche ispirata alla Scuola medica dell’Ateneo pisano per ricreare gli ambienti interni nei teatri di posa. “Costanza” è una serie televisiva italiana, in quattro puntate, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, con la protagonista, la paleopatologa Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio.

Il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” si trova a Pisa, in via Roma 55, all’interno dell’Istituto di Anatomia Umana della Scuola Medica. Al suo interno sono conservate preziose raccolte archeologiche, tra cui una mummia egizia con sarcofago, corredi funerari e vasi precolombiani, raccolti dal medico e studioso Carlo Regnoli nella seconda metà dell’Ottocento. L’esposizione museale è arricchita dalla Galleria de Busti, con i gessi di antichi anatomisti, e dalla Galleria Mascagni, che ospita le tavole anatomiche di Paolo Mascagni (1755-1815).

Pisa è stata una delle prime città universitarie a dotarsi di una Scuola anatomica. L’insegnamento dell’Anatomia umana iniziò nel Cinquecento per volontà di Cosimo I dei Medici, che fece costruire un Teatro anatomico. Il museo fu inizialmente allestito agli inizi dell’Ottocento dal professor di Anatomia Tommaso Biancini. Nel 1834, Filippo Civinini, a cui è intitolato, continuò il lavoro di sistemazione e catalogazione, inaugurando il museo con il nome di Gabinetto anatomico, in vista della Prima Riunione degli Scienziati Italiani, che si tenne a Pisa nel 1839. Oggi, il museo fa parte del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa e il suo direttore è il professor Gianfranco Natale.

