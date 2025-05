Il mercato domenicale di Marina di Pisa si sposta sul lungomare: nuove linee guida per un’edizione estiva ordinata

Written by admin• 2:49 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA- Con l’arrivo di maggio, il mercato domenicale di Marina di Pisa si sposta sul lungomare, dove rimarrà attivo fino a settembre. Questo mercato è ormai diventato un appuntamento fisso e molto atteso per la stagione estiva del litorale, apprezzato anche dai commercianti con posteggio fisso. Per garantire che il mercato porti valore sia agli ambulanti che ai negozi, il presidente dell’Anva Pisa, Mirco Sbrolli, ha deciso di sensibilizzare i colleghi sull’importanza di un corretto svolgimento delle attività. A tal fine, verrà distribuito un vademecum agli operatori domenica prossima.

“Sappiamo quanto impegno e passione ogni ambulante di Marina di Pisa metta nel proprio lavoro“, commenta Sbrolli, “contribuendo a rendere il nostro mercato un appuntamento vivace e apprezzato. Per continuare a farlo prosperare in un clima di collaborazione e nel rispetto del nostro bellissimo litorale, vogliamo ricordare l’importanza di seguire alcune norme e principi di buon senso. Un mercato ordinato e rispettoso porta benefici a tutti: a noi operatori, ai clienti e all’immagine di Marina di Pisa e del suo commercio.“

Tra i punti principali del vademecum, Sbrolli sottolinea la necessità di non occupare la passeggiata con furgoni, merce esposta o attrezzature, in modo da garantire la fruibilità degli spazi da parte dei pedoni e preservare la bellezza del lungomare. Inoltre, è fondamentale non superare i limiti del proprio posteggio, consentendo il passaggio dei mezzi di soccorso e mantenendo la sicurezza di tutti. “La merce deve essere esposta in modo ordinato e sicuro“, aggiunge il presidente dell’Anva, “per valorizzare i prodotti e prevenire possibili ostacoli o pericoli per i clienti.“

Sbrolli ricorda inoltre l’importanza di rispettare gli orari stabiliti per l’inizio e la fine del mercato, con il ritiro dei banchi fissato entro le 14:00, per permettere la normale ripresa delle attività nella zona. Al termine della giornata, ogni posteggio dovrà essere lasciato pulito e i rifiuti correttamente smaltiti in sacchi chiusi, un gesto semplice ma fondamentale per il decoro del mercato e dell’ambiente circostante.

Infine, per quanto riguarda il mercato sperimentale in piazza Viviani, Sbrolli ribadisce che questa collocazione è alternativa al Lungomare, che rimane la sede storica e inalterata del mercato. “Abbiamo accolto con favore la proposta dell’assessore Pesciatini di utilizzare piazza Viviani per i mercati straordinari in via sperimentale. Anche l’Anva, a ottobre, organizzerà un proprio mercato in piazza Viviani, con la disposizione dei banchi concordata con l’amministrazione comunale“.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 9, 2025