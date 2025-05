Città del sole partecipa ai Kid Pass Days 2025 con tornei educativi dedicati alla natura e alla biodiversità

Written by admin• 2:27 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Città del sole, da oltre cinquant’anni punto di riferimento per il gioco educativo e creativo, partecipa ai Kid Pass Days 2025, il grande evento nazionale dedicato alle famiglie e alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano, promosso da Kid Pass e Kid Pass Culture.

L’edizione di quest’anno arriva anche a Pisa, sabato 10 maggio, presso il negozio di via S. Francesco 54, dalle 16:00 alle 18:00. In tutta Italia saranno oltre 100 le sedi coinvolte, con circa 150 iniziative pensate per i bambini da 0 a 12 anni.

In questa occasione, i negozi Città del sole ospiteranno i tornei di Bioviva Nature Challenge e Bioviva Enigmi, due coinvolgenti giochi di carte collezionabili che guidano i bambini alla scoperta della biodiversità, dei fenomeni naturali e delle meraviglie del nostro pianeta. I partecipanti potranno mettere alla prova le proprie conoscenze sugli animali, sul corpo umano e sulle scienze, partecipando al più grande tour Bioviva mai organizzato in Italia, che si terrà in contemporanea in oltre 20 città nel weekend del 10 e 11 maggio, mese dedicato alla biodiversità.

I tornei Bioviva, pensati per bambini dai 7 anni in su, sono gratuiti ma richiedono la prenotazione presso il punto vendita Città del sole aderente, selezionabile tramite il link disponibile sul sito ufficiale.

La collaborazione con Bioviva, brand francese impegnato nella sostenibilità ambientale – i suoi giochi sono realizzati in carta certificata FSC e privi di plastica – riflette i valori di Città del sole, che da sempre promuove il gioco come strumento per educare al rispetto della natura.

Con la partecipazione ai Kid Pass Days, Città del sole rinnova il suo impegno per un intrattenimento educativo e sostenibile, in linea con la missione dell’evento: avvicinare i bambini alla cultura, all’ambiente e al benessere attraverso esperienze stimolanti e significative.

Last modified: Maggio 9, 2025