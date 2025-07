Il mercato di Pisanova si sposta da via Frascani a via Bargagna: assegnazione dei nuovi posteggi il 26 agosto

Written by admin• 5:54 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il mercato settimanale di Pisanova cambia sede: da via Frascani si trasferisce in via Bargagna. Lunedì 26 agosto, alle ore 15, presso gli uffici del Suap in Piazza Facchini 16 (primo piano), i concessionari sono convocati – secondo l’ordine di graduatoria – per la scelta del nuovo posteggio.

È possibile delegare un terzo, ma solo previa presentazione di una delega scritta e firmata, corredata da copia del documento d’identità del delegante. Non saranno accettate deleghe incomplete (senza documento o firma) né deleghe fornite via telefono. I titolari assenti o con delega non valida si vedranno assegnare un posteggio d’ufficio tra quelli rimasti disponibili. In caso di ritardo, si potrà scegliere solo al termine della giornata.

Il commento del presidente Anva, Mirco Sbrolli

“Lo spostamento temporaneo in via Frascani era stato dettato dall’emergenza Covid e accettato per necessità – spiega Sbrolli – ma quella collocazione, terminata la pandemia, si è rivelata penalizzante, provocando un progressivo svuotamento del mercato. Abbiamo quindi proposto il trasferimento in via Bargagna, trovando un interlocutore attento nella consigliera comunale Rachele Compare. La nuova planimetria consente ai banchi di sistemarsi in un’area più centrale e visibile, con benefici per tutti. Dopo questo passaggio – conclude – lavoreremo anche sul trasferimento del mercato di San Martino, che grazie a un lungo impegno dell’Anva si sposterà in piazza Toniolo“.

