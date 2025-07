Amichevole. Empoli – Pisa 2-3. I nerazzurri espugnano il Castellani. Decide Meister

Written by Antonio Tognoli• 8:24 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Doppio vantaggio di Akinsanmiro e Tourè, poi Shpendi riprende il Pisa, ma Meister con un supergol decide il derby toscano

EMPOLI – Il Pisa batte (3-2) al “Castellani” l’Empoli nella sua quarta amichevole pre-season della stagione. Nerazzurri in vantaggio per 2-0 nella prima frazione con Akinsanmiro e Tourè, raggiunti dalla doppietta di Shpendi. Nella ripresa decide la splendida rete di Henrik Meister.

di Antonio Tognoli

E’ il quarto impegno amichevole della pre season per il Pisa, il primo dopo il ritorno dal ritiro di Morgex in Valle d’Aosta. Nella formazione non compaiono Vural, Lind e Marin. Gilardino schiera inizialmente un 3-4-1-2 con Semper tra i pali. Davanti al portiere nerazzurro nella difesa a tre ci sono Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli. Sulla linea mediana spazio ad Akinsanmiro e Hojholt. Sulle fasce laterali spazio a Tourè e Angori con Tramoni un passo indietro rispetto a Moreo e Meister. L’Empoli del nuovo tecnico, il cecinese Guido Pagliuca risponde con un 3-4-2-1. Squadra giovane con Busiello unica punta. Due gli ex empolesi con la maglia del Pisa. Angori e Moreo.

IL PRIMO TEMPO. La partita inizia subito a ritmi abbastanza veloci. Nei primi cinquanta secondi le due squadre conquistano un angolo a testa. Alla prima occasione il Pisa passa in vantaggio. Pressing alto di Tramoni, palla recuperata da Meister che va a terra, la sfera giunge però a centro area ad Akinsanmiro che con il destro centra l’angolino alla sinistra di Stubljar: 1-0 per il Pisa. Primo gol per l’ex centrocampista della Sampdoria di proprietà dell’Inter che inizia nel milgiore del modi il match. Un buon Pisa (ancora in giallo) che costruisce buone trame offensive e con Meister potrebbe andare in campo aperto pochi istanti dopo, ma l’attaccante viene fermato con le buone o con le cattive da Curto. L’Empoli si rende pericoloso, ma Popov da due passi manda sul fondo con il destro sul secondo palo. Sull’azione susseguente lancio illuminante di Akinsanmiro palla a Moreo che serve sulla destra Tourè che entra in area e con un diagonale rasoterra trafigge Stubljar: 2-0. Primo cambio forzato della gara per l’Empoli. Ceesay è costretto ad uscire zoppicante, al suo posto dentro Ebuehi. Ma al minuto 40 l’Empoli riduce le distanze: cross di Carboni da sinistra, colpo di testa di Shpendi a centro area che gira sul palo lontano, dove Semper non può nulla: 1-2. Il Pisa risponde subito presentandosi con Tourè in area azzurra, ma il sinistro del giocatore tedesco viene deviato e termina tra le braccia di Stubljar. La prima frazione termina 2-1 per il Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa i due tecnici cambiano i due portieri, dentro Perisan per l’Empoli e Scuffet per il Pisa. Passa appena un minuto e l’Empoli pareggia con un pallonetto di Shpendi che scavalca Scuffet, nell’occasione un pò incerto, palla che bacia il palo e si insacca dalla parte opposta: 2-2. Si riparte dal risultato di parità. Il Pisa però non ci sta. Akinsanmiro prova la botta con il destro dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Subito dopo Hojholt si ritrova solo davanti a Perisan che è bravo a respingere il sinistro del danese. Il Pisa però torna ancora avanti con una grande azione di Meister che fa valere il suo fisico e la sua tecnica entrando in area spalle alla porta ed eludendo ben tre difensori empolese e trafiggendo Perison con un bel sinistro: 3-2. Al minuto 68 girandola di cambi nel Pisa: dentro nel tridente Jevsenak, Buffon e Bonfanti per Tramoni, Moreo e Meister. In difesa Mbambi rileva Lusuardi e Denoon sostituisce Caracciolo con la fascia di capitano che va così a Canestrelli. Nel Pisa entrano anche Calabresi, Giani e Durmush. Giani però è costretto subito a dare forfait per infortunio, al suo posto entra Sapola. Anche Hojholt esce dal campo, al suo posto c’è spazio per Maucci. C’è tempo e spazio anche per una conclusione in diagonale di Bonfanti deviata da Perisan in calcio d’angolo. Anche il giovane Maucci imbeccato da Bonfanti va vicino al poker ma la sua conclusione viene schermata in calcio d’angolo.

EMPOLI – PISA 2-3

EMPOLI (3-4-2-1): Stubljar (46′ Perisan); Curto (68′ Bembnista), Guarino, Carboni (89′ Moray); Ceesay (37′ Ebuehi), Belardinelli (68′ Baralla), Ignacchiti (68′ Kaczmarski), Moruzzi; Shpendi (75′ Orlandi), Popov (68′ Zanaga); Busiello (57′ Saporiti). A disp. Fulignati, Perin, Sodero, Asmussen, Monaco, Pasalic, Orlandi. All. Guido Pagliuca

PISA (3-4-1-2): Semper (46′ Scuffet); Lusuardi (68′ Mbambi), Caracciolo (68′ Denoon), Canestrelli (75′ Calabresi) ; Tourè (75′ Giani) (78′ Sapola), Akinsanmiro, Hojholt (82′ Maucci), Angori (75′ Durmush); Tramoni (68′ Jevsenak); Moreo (68′ Bonfanti), Meister (68′ Buffon). A disp. Nicolas Andrade, Arena, Piccinini. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Antonio Rapuano (Assistenti Bianchini – Passeri). Quarto uomo: Zanotti

RETI: 2′ Akinsanmiro (P), 17′ Tourè (P), 40′ e 46′ Shpendi (E); 58′ Meister (P)

NOTE: Giornata nuvolosa, temperatura intorno ai 26 gradi. Angoli 9-4. Rec pt 0′; st 4′

