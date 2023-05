Il libro manifesto contro il patriarcato arriva a Pisa

Scritto da admin• 12:01 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Arriva a Pisa il tour di presentazioni del libro di Mona Eltahawy “Sette peccati necessari. Manifesto contro il patriarcato” (Le plurali editrice) per un incontro organizzato del Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Università di Pisa. Il 24 maggio alle 11 in Gipsoteca di Arte Antica (Piazza S. Paolo All’Orto, 20) le professoresse Elena Dundovich, presidente Cug, e Renata Pepicelli parleremo con l’autrice di rabbia, attenzione, volgarità, ambizione, potere, violenza e lussuria, ovvero di quei sette peccati che le donne devono commettere per essere libere.

Mona Eltahawy, che la rivista Newsweek ha nominato tra le “150 donne senza paura del 2012”, e il Time una delle attiviste più influenti al mondo, ha scritto un vero e proprio vademecum per sovvertire le regole del patriarcato. Nel suo volume Eltahawy elenca dati, numeri ed episodi simbolo della violenza di genere in tutto il mondo, raccontando la storia di attiviste che hanno sfidato il sistema in Cina, India, Uganda, Brasile, ma anche nel mondo Occidentale, negli Stati Uniti in primis.

Last modified: Maggio 23, 2023