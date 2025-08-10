L’oroscopo degli oroscopi

Written by Leonardo Miraglia• 7:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese del 10 agosto 2025:

Topo

Amore: cerca momenti di intimità tranquilla. Una conversazione profonda può rafforzare il legame.

Lavoro: giornata poco produttiva, meglio pianificare piuttosto che agire.

Fortuna: moderata — evita rischi finanziari, ma piccoli colpi di fortuna sono possibili.

Bue

Amore: evita testardaggini; ascoltare l’altro porta armonia.

Lavoro: fase di stabilità, utile per rivedere contratti o progetti futuri.

Fortuna: discreta — la costanza premia.

Tigre

Amore: attrazione e passione, ma attenzione a non bruciare le tappe.

Lavoro: ottimo momento per seminare nuove idee.

Fortuna: buona — soprattutto se resti paziente e strategico.

Coniglio

Amore: evita di chiuderti in te stesso, condividi pensieri e dubbi.

Lavoro: resistenza al cambiamento può frenarti, ma se ascolti consigli fidati troverai la strada giusta.

Fortuna: stabile — ma non rischiare in investimenti.

Drago

Amore: energia seducente; possibile incontro interessante per i single.

Lavoro: creatività alta, annota tutte le idee.

Fortuna: alta — le intuizioni possono portare a guadagni futuri.

Serpente

Amore: giornata romantica, con voglia di coccole e complicità.

Lavoro: pianificazione vincente — organizza la settimana.

Fortuna: molto buona — le occasioni vanno colte al volo.

Cavallo

Amore: desiderio di indipendenza, ma attenzione a non sembrare distante.

Lavoro: decisioni importanti finalmente sbloccate.

Fortuna: positiva — un passo avanti verso un obiettivo.

Capra

Amore: clima dolce e rassicurante; ottimo per chiarire o fare progetti in coppia.

Lavoro: creatività e apertura alle collaborazioni.

Fortuna: alta — giornata ideale per iniziare qualcosa di nuovo.

Scimmia

Amore: spirito vivace e seduttivo; attrai facilmente.

Lavoro: capacità di adattamento massima, utile per affrontare imprevisti.

Fortuna: molto buona — possibili sorprese positive.

Gallo

Amore: passione accesa, ma attenzione a non diventare possessivo.

Lavoro: bene pianificare viaggi o spostamenti per lavoro, ma occhio ai costi.

Fortuna: discreta — non eccedere con spese impulsive.

Cane

Amore: forte legame emotivo con chi ami; giornata di dialoghi sinceri.

Lavoro: possibilità di chiarire questioni in sospeso con colleghi o superiori.

Fortuna: stabile — più legata alle relazioni che al denaro.

Maiale

Amore: relax e affetto; niente drammi, solo serenità.

Lavoro: intuizioni economiche da non sottovalutare.

Fortuna: buona — piccole opportunità si presentano quasi senza sforzo.

Oroscopo vedico del 10 agosto 2025:

Mesha (Ariete)

Amore: energia passionale alta, ma attenzione a non essere troppo impulsivo.

Lavoro: ottimo per affrontare compiti che richiedono coraggio; evita discussioni dirette con superiori nel Rahu Kalam.

Fortuna: buona, specie in decisioni prese la mattina.

Vrishabha (Toro)

Amore: giornata di stabilità emotiva, ottima per discussioni costruttive.

Lavoro: favoriti progetti finanziari e pianificazione a lungo termine.

Fortuna: discreta, soprattutto nelle ore di Dhanishtha Nakshatra (fino alle 13:52).

Mithuna (Gemelli)

Amore: comunicazione chiara e diretta ti avvantaggia.

Lavoro: ottimo momento per networking e contatti strategici.

Fortuna: alta nelle interazioni sociali e negli scambi di idee.

Karka (Cancro)

Amore: dolcezza e cura reciproca rafforzano i legami.

Lavoro: fase buona per sistemare questioni domestiche o immobiliari.

Fortuna: stabile, ma evita firmare contratti nel pomeriggio.

Simha (Leone)

Amore: fascino e carisma in evidenza; possibili nuove conoscenze.

Lavoro: leadership rafforzata, ma evita rigidità con il team.

Fortuna: ottima in attività pubbliche o creative.

Kanya (Vergine)

Amore: giornata più introspettiva, adatta a riflessioni e chiarimenti.

Lavoro: attenzione ai dettagli: piccole correzioni oggi eviteranno problemi futuri.

Fortuna: discreta, ma legata all’organizzazione.

Tula (Bilancia)

Amore: armonia favorita da Sobhana Yoga, ideali momenti romantici.

Lavoro: trattative e mediazioni portano risultati rapidi.

Fortuna: alta nelle collaborazioni.

Vrishchika (Scorpione)

Amore: passione intensa, ma anche gelosia: mantieni equilibrio.

Lavoro: puoi risolvere conflitti grazie alla determinazione.

Fortuna: molto buona per affrontare sfide dirette.

Dhanu (Sagittario)

Amore: desiderio di avventura in coppia; bene viaggi brevi.

Lavoro: energia alta per studiare o formarti.

Fortuna: ottima in attività che espandono le tue conoscenze.

Makara (Capricorno)

Amore: preferisci gesti concreti alle parole.

Lavoro: grande produttività, specie su compiti tecnici o amministrativi.

Fortuna: discreta, ma stabile.

Kumbha (Acquario)

Amore: dopo le 13:52, con Shatabhisha, emergono conversazioni profonde e chiarificatrici.

Lavoro: ideali analisi e revisioni di progetti.

Fortuna: legata a momenti di introspezione.

Meena (Pesci)

Amore: sensibilità alta, ottima per momenti romantici o perdoni reciproci.

Lavoro: creatività e intuizione al massimo, sfruttale in progetti artistici.

Fortuna: buona, soprattutto nel campo creativo e spirituale.

Last modified: Agosto 9, 2025