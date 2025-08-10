L’oroscopo degli oroscopi

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese del 10 agosto 2025:
Topo
Amore: cerca momenti di intimità tranquilla. Una conversazione profonda può rafforzare il legame.
Lavoro: giornata poco produttiva, meglio pianificare piuttosto che agire.
Fortuna: moderata — evita rischi finanziari, ma piccoli colpi di fortuna sono possibili.
Bue
Amore: evita testardaggini; ascoltare l’altro porta armonia.
Lavoro: fase di stabilità, utile per rivedere contratti o progetti futuri.
Fortuna: discreta — la costanza premia.
Tigre
Amore: attrazione e passione, ma attenzione a non bruciare le tappe.
Lavoro: ottimo momento per seminare nuove idee.
Fortuna: buona — soprattutto se resti paziente e strategico.
Coniglio
Amore: evita di chiuderti in te stesso, condividi pensieri e dubbi.
Lavoro: resistenza al cambiamento può frenarti, ma se ascolti consigli fidati troverai la strada giusta.
Fortuna: stabile — ma non rischiare in investimenti.
Drago
Amore: energia seducente; possibile incontro interessante per i single.
Lavoro: creatività alta, annota tutte le idee.
Fortuna: alta — le intuizioni possono portare a guadagni futuri.
Serpente
Amore: giornata romantica, con voglia di coccole e complicità.
Lavoro: pianificazione vincente — organizza la settimana.
Fortuna: molto buona — le occasioni vanno colte al volo.
Cavallo
Amore: desiderio di indipendenza, ma attenzione a non sembrare distante.
Lavoro: decisioni importanti finalmente sbloccate.
Fortuna: positiva — un passo avanti verso un obiettivo.
Capra
Amore: clima dolce e rassicurante; ottimo per chiarire o fare progetti in coppia.
Lavoro: creatività e apertura alle collaborazioni.
Fortuna: alta — giornata ideale per iniziare qualcosa di nuovo.
Scimmia
Amore: spirito vivace e seduttivo; attrai facilmente.
Lavoro: capacità di adattamento massima, utile per affrontare imprevisti.
Fortuna: molto buona — possibili sorprese positive.
Gallo
Amore: passione accesa, ma attenzione a non diventare possessivo.
Lavoro: bene pianificare viaggi o spostamenti per lavoro, ma occhio ai costi.
Fortuna: discreta — non eccedere con spese impulsive.
Cane
Amore: forte legame emotivo con chi ami; giornata di dialoghi sinceri.
Lavoro: possibilità di chiarire questioni in sospeso con colleghi o superiori.
Fortuna: stabile — più legata alle relazioni che al denaro.
Maiale
Amore: relax e affetto; niente drammi, solo serenità.
Lavoro: intuizioni economiche da non sottovalutare.
Fortuna: buona — piccole opportunità si presentano quasi senza sforzo.
Oroscopo vedico del 10 agosto 2025:
Mesha (Ariete)
Amore: energia passionale alta, ma attenzione a non essere troppo impulsivo.
Lavoro: ottimo per affrontare compiti che richiedono coraggio; evita discussioni dirette con superiori nel Rahu Kalam.
Fortuna: buona, specie in decisioni prese la mattina.
Vrishabha (Toro)
Amore: giornata di stabilità emotiva, ottima per discussioni costruttive.
Lavoro: favoriti progetti finanziari e pianificazione a lungo termine.
Fortuna: discreta, soprattutto nelle ore di Dhanishtha Nakshatra (fino alle 13:52).
Mithuna (Gemelli)
Amore: comunicazione chiara e diretta ti avvantaggia.
Lavoro: ottimo momento per networking e contatti strategici.
Fortuna: alta nelle interazioni sociali e negli scambi di idee.
Karka (Cancro)
Amore: dolcezza e cura reciproca rafforzano i legami.
Lavoro: fase buona per sistemare questioni domestiche o immobiliari.
Fortuna: stabile, ma evita firmare contratti nel pomeriggio.
Simha (Leone)
Amore: fascino e carisma in evidenza; possibili nuove conoscenze.
Lavoro: leadership rafforzata, ma evita rigidità con il team.
Fortuna: ottima in attività pubbliche o creative.
Kanya (Vergine)
Amore: giornata più introspettiva, adatta a riflessioni e chiarimenti.
Lavoro: attenzione ai dettagli: piccole correzioni oggi eviteranno problemi futuri.
Fortuna: discreta, ma legata all’organizzazione.
Tula (Bilancia)
Amore: armonia favorita da Sobhana Yoga, ideali momenti romantici.
Lavoro: trattative e mediazioni portano risultati rapidi.
Fortuna: alta nelle collaborazioni.
Vrishchika (Scorpione)
Amore: passione intensa, ma anche gelosia: mantieni equilibrio.
Lavoro: puoi risolvere conflitti grazie alla determinazione.
Fortuna: molto buona per affrontare sfide dirette.
Dhanu (Sagittario)
Amore: desiderio di avventura in coppia; bene viaggi brevi.
Lavoro: energia alta per studiare o formarti.
Fortuna: ottima in attività che espandono le tue conoscenze.
Makara (Capricorno)
Amore: preferisci gesti concreti alle parole.
Lavoro: grande produttività, specie su compiti tecnici o amministrativi.
Fortuna: discreta, ma stabile.
Kumbha (Acquario)
Amore: dopo le 13:52, con Shatabhisha, emergono conversazioni profonde e chiarificatrici.
Lavoro: ideali analisi e revisioni di progetti.
Fortuna: legata a momenti di introspezione.
Meena (Pesci)
Amore: sensibilità alta, ottima per momenti romantici o perdoni reciproci.
Lavoro: creatività e intuizione al massimo, sfruttale in progetti artistici.
Fortuna: buona, soprattutto nel campo creativo e spirituale.