Il Lenergy Pisa BS batte il Napoli ai rigori

Scritto da admin• 8:39 pm• Pisa, Sport

PISA – Si gioca sotto il sole di Cirò Marina e durante l’interruzione di energia elettrica la sfida fra Alsa Lab Napoli BS e Lenergy Pisa BS.



La gara è aperta dalla rete di Pugliese, ma poco dopo Alla pareggia per i partenopei. L’Alsa Lab Napoli passa in vantaggio nel secondo periodo grazie alle reti di Zurlo e Kuman. Il Lenergy Pisa però reagisce ancora e agguanta il pareggio nella terza frazione di gioco con Barsotti e Ott. In avvio di extra time lo svizzero Ott porta subito avanti i nerazzurri, raggiunti però dal centro di Lucao.

Si va ai tiri di rigore, realizzati dai nerazzurri Ott, Barsotti, Remedi e Paulinho. Nel frattempo Casapieri ci mette lo zampino e a oltranza Pugliese regala il successo alla squadra di Matteo Marrucci. Vittoria di carattere, importante per classifica e morale. Adesso si guarda all’ultimo appuntamento della tappa calabrese, in programma domenica alle ore 16:30 contro l’Icierre Lamezia BS, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

Last modified: Luglio 13, 2024