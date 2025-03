Il grande organo della Cattedrale di Pisa si rinnova con una nuova consolle tecnologica

Written by admin• 2:13 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L‘organo della Cattedrale di Pisa sarà dotato di una nuova consolle, che andrà a sostituire quella attualmente in uso da 45 anni. L’Opera della Primaziale Pisana ha deciso di modernizzare il grande organo del Duomo con una consolle all’avanguardia, sostituendo quella a 4 manuali costruita nel 1980 dalla ditta Mascioni di Cuvio (Varese), per una che sfrutta le più recenti innovazioni della tecnologia organaria.

La nuova consolle avrà un design esclusivo, progettato su misura per il Duomo di Pisa, richiamando elementi stilistici caratteristici degli arredi architettonici e utilizzando legni pregiati per la sua realizzazione.

Come la precedente, anche la nuova consolle sarà dotata di 4 tastiere da 61 note e una pedaliera da 32 pedali, con comandi azionati da tiranti a pomello servoassistiti. Sarà inoltre equipaggiata con un display touch screen e sensori di prossimità per personalizzare le impostazioni dei registri, che potranno essere gestiti tramite un Sequencer con oltre 30.000 combinazioni.

In aggiunta, la nuova consolle includerà funzioni innovative per eseguire musica contemporanea a livello internazionale, caratteristiche che la consolle precedente non possedeva.

