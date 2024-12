Il gol della vita è un po’ di amaro in bocca

Written by admin• 1:01 pm• Pisa SC



PISA – Il nostro poeta Sandro Cartei commenta in rima il rocambolesco pareggio contro il Cosenza di domenica alla Cetilar Arena.

IL GOL DELLA VITA E UN PO’ DI AMARO IN BOCCA

La sconfitta di Carrara, è stata subito archiviata

Inzaghi ha chiesto concentrazione, per rimettersi in carreggiata

Passano appena cinque minuti, e siamo già in vantaggio

Vignato la mette in mezzo, Lind segna, il Pisa prende coraggio

I nerazzurri non mollano, e il proprio gioco, continuano a macinare

Caracciolo svetta e prende il palo, sulla respinta, è Piccinini a segnare

Primo tempo giocato alla grande e senza storia

Vedremo nel secondo, se sarà ancora gloria

Arena si incunea in area, sterza e viene atterrato

Ma Marin, scivolando, il rigore ha sbagliato

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il gol di Mazzocchi

Il lupi cosentini ci credono, non credendo ai loro occhi

Scocca il novantesimo, e da un corner arriva il gol della vita

Fumagalli al volo la mette nel sette, e la rimonta è servita

Il pareggio ci va stretto, e lascia l’amaro in bocca

Ora andiamo a Mantova, per invertire la rotta!

Last modified: Dicembre 2, 2024