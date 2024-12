Natale sulle Mura, laboratori ed iniziative per grandi e piccini

Written by admin• 1:03 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Le Mura di Pisa si preparano a vivere il periodo più magico dell’anno con una serie di iniziative tra storia, cultura e laboratori.



Sabato 7 dicembre ‘Natale sulle Mura per grandi e piccini’: le magiche atmosfere natalizie accoglieranno i più piccoli e i loro accompagnatori. Dalle 15 al Bastione del Parlascio laboratorio per la realizzazione di ghirlande ed altri addobbi con carta e cartone, i lavori potranno anche essere utilizzati per decorare le Mura a tema Natale. Dedicato ai bambini fino a 10 anni, biglietto a 5 euro a bambino, accompagnatore obbligatorio con ingresso gratuito,possibilità per i partecipanti di passeggiare sulle Mura fino a piazza dei Miracoli fino alle 17.

Torna sotto le feste l’edizione classic di Mura di Pisa Night Experience: la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. La chiesa di San Zeno ed il mistero dell’anfiteatro romano scomparso, il funzionamento ingegnoso delle terme romane, la storia di una delle prime imprenditrici pisane del XX secolo, Laura Ruschi, e della manifattura di ceramica artistica San Zeno, l’epopea industriale Marzotto, le vicende che hanno reso Pisa una potenza navale temuta in tutto il Mediterraneo, e molto altro ancora. Partenza da Torre Piezometria Porta Pacis alle 18, arrivo in piazza dei Miracoli: primo appuntamento sabato 21 dicembre, repliche sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili ai link https://bit.ly/MuraNatale e https://bit.ly/Muranightexperience, sul sito www.muradipisa.it, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure recandosi presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. In inverno il monumento è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30, compresi Santo Stefano e Capodanno, unica chiusura il 25 dicembre. Un viaggio nella storia cittadina da fare in autonomia con l’app gratuita ‘Mura di Pisa’, prenotando una visita guidata oppure partecipando ai tanti eventi speciali.

Last modified: Dicembre 2, 2024