Il futuro è partito ieri

Quando si pensa alle aziende del settore tech, le prime che vengono in mente sono quelle legate all’intelligenza artificiale o ai software, ma la realtà è che ormai nessun settore è immune al fascino dell’innovazione, dai telefoni cellulari all’intelligenza artificiale, la prenotazione di viaggi, le riviste online. Questi e molti altri sono gli ambiti che le nuove tecnologie stanno conquistando.

La tecnologia sta diventando la linfa vitale di come funziona il mondo, è ovunque ed è sempre più difficile sfuggirle, ecco perché ormai è erroneo pensare che le società tecnologiche siano quelle focalizzate solo ed esclusivamente sul mondo digitale. Di conseguenza dobbiamo fare attenzione perché gli investimenti e il proprio portafoglio sono probabilmente più esposti al settore tecnologico di quanto si possa immaginare.

Nel 1980 il settore tecnologico era tra i più piccoli nell’indice borsistico americano S&P 500, con una quota di meno del 10%, oggi la situazione si è completamente invertita con questo comparto che occupa più del 25% dell’indice stesso. E questo è vero considerando solo le aziende ufficialmente tecnologiche ed escludendo tutte quelle per cui la tecnologia è comunque ormai un fattore imprescindibile.

Tutti i comparti del tech stanno crescendo a un ritmo serrato e se fino a qualche anno fa si pensava fossero necessari decenni prima che una tecnologia venisse integrata nella vita quotidiana, ora è solo una questione di giorni. Un esempio? Nel giro di due mesi la ormai famosa ChatGPT ha raggiunto il numero record di 100 milioni di utenti e da quando è stato inserito sul mercato a fine giugno ben 1,6 miliardi di persone hanno visitato il sito.

Non solo, un altro settore sempre più tecnologico è quello automobilistico, con le auto elettriche e la guida autonoma. Nel 2022 il trend dei veicoli elettrici è esploso: il traguardo del 10% del mercato è stato tagliato proprio alla fine dello scorso anno. Ma non le solo automobili, il trend del futuro sarà quello di rendere elettrici anche gli altri mezzi di trasporto, passando addirittura per i taxi volanti, l’impatto delle nuove tecnologie sui trasporti non si limita solo ai motori: può essere fondamentale nel controllare il traffico, offrire in tempo reale informazioni su incidenti e possibili rischi, legati anche al clima, attraverso lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

O ancora, il settore sanitario. Al di là di strumenti sempre più sofisticati per esami diagnostici e interventi chirurgici, si parla già di “bioprinting”, ovvero una particolare stampa 3D per ricreare tessuti umani.

Insomma, l’emergere di nuove tecnologie sta trasformando molto rapidamente il modo in cui viviamo e le aziende che decidono di tenersi ai margini di questa rivoluzione rischiano di rimanere molto indietro e perdere competitività. Le opportunità nella tecnologia continuano a crescere e per trovarle non è necessario guardare solo verso le aziende innovative, perché anche quelle più tradizionali ma disposte a mettersi in gioco e trasformarsi potrebbero riservare grandi sorprese.

Dal lato delle famiglie risparmiatrici è sicuramente interessante valutare, in un orizzonte di lungo termine e se ci sono i presupposti, di partecipare a piccole dosi alla crescita di questo settore, un’ulteriore diversificazione rispetto a ciò che magari è già stato predisposto.