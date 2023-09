Domenica 8 ottobre torna la Pisa Half Marathon dedicata a Barbara Capovani

Scritto da admin• 10:56 am• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – È stata presentata venerdì 29 settembre in sala delle Baleari la XVII edizione della Pisa Half Marathon che si svolgerà domenica 8 ottobre e la marcia ludico motoria sui 10 Km dedicata quest’anno alla psichiatra Barbara Capovani, drammaticamente scomparsa nell’aprile scorso (“Pisa Ten. Corri per Barbara”).



Nel corso della presentazione il sindaco di Pisa, Michele Conti ha annunciato la prossima intitolazione di una grande area verde tra via Vittorio Veneto e le mura cittadine proprio alla dottoressa Capovani.

Alla presentazione erano presenti, Ugo Boggi, organizzatore dell’evento, Giuseppe Bozzi, presidente dell’associazione “Per donare la Vita onlus”, Alba Calderone, dirigente medico AOUP, Alessandro Betti, Presidente Pubblica Assistenza Società Riunite di Pisa, Piero Giacomelli, “Regalami un Sorriso onlus”.

«Mi complimento con gli organizzatori della Pisa Half Marathon – ha detto il sindaco di Pisa -, siamo molto felici che la città torni ad ospitare un evento che negli anni è cresciuto e si è ampliato fino a diventare una realtà affermata a livello nazionale e internazionale. Manifestazioni come queste, grazie alla capacità di richiamare atleti da tutto il mondo costituiscono una grande occasione di promozione e visibilità per lo sport e per la nostra città. Come Amministrazione stiamo investendo molte risorse sullo sport portando avanti azioni di sostegno al mondo dell’associazionismo sportivo, che rappresenta una risorsa fondamentale del nostro tessuto sociale cittadino, e politiche di investimento per riqualificare l’offerta delle strutture sportive e promuovere eventi di grande rilevanza come questo».

«L’edizione di quest’anno, che da sempre promuove i valori della solidarietà e della cultura del dono, assume un ulteriore significato particolare, onorando la memoria della dottoressa Barbara Capovani – ha annunciato Michele Conti -. Spetta alle associazioni e alle istituzioni della città tenerne vivo il ricordo: proprio ieri in Giunta le abbiamo intitolato la grande area verde fra via Vittorio Veneto e le mura cittadine, uno spazio in cui sarà inserita anche una panchina e piantato un albero, un luogo nel centro cittadino che amici, parenti, chi l’ha conosciuta e ogni pisano potrà frequentare nel suo ricordo».

Settembre 30, 2023