Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Pisa nel prossimo Consiglio Comunale

PISA – Nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale. Lunedì 2 Ottobre, dalle 14,30, l’assemblea cittadina discuterà di numerose questioni.

In primo luogo, dopo le interrogazioni e le interpellanze, introdotto da una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti, verrà discusso e posto in votazione il “Bilancio consolidato del gruppo Comune di Pisa”, cioè il bilancio anche delle numerose società partecipate del Comune di Pisa, come quelle di Pisamo, Sepi, ecc.

Successivamente, verranno designati i consiglieri comunali che faranno parte del Comitato cittadino del trofeo delle quattro Antiche Repubbliche Marinare e del Comiato comunale dello sport.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà in diretta streaming sul canale Yuo Tube del Consiglio Comunale.

La prossima seduta del consiglio Comunale si terrà lunedì 9 Ottobre.

