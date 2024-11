Il Futsal Pontedera cerca il riscatto contro la capolista Real Fabrica

Written by admin• 11:29 am• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Dopo tre sconfitte consecutive, il Futsal Pontedera torna in campo domani (sabato 16 novembre) per cercare di muovere finalmente la propria classifica, sfruttando il fattore casa. L’avversario, però, non sarà affatto facile. Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, con fischio d’inizio alle 15, arriva il Real Fabrica di Roma, capolista del girone B di Serie A2 con 12 punti in 4 partite. Nonostante il turno di riposo già osservato, il Real Fabrica è il miglior attacco dell’intero campionato con ben 23 reti segnate e non ha intenzione di rallentare la sua marcia.

Il Futsal Pontedera, dal canto suo, cercherà di fermare la corazzata romana e di lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta di settimana scorsa contro il Russi. “Mai come questa volta – ha dichiarato mister Sardelli parlando della partita con il Russi – quel risultato è tanto bugiardo quanto veritiero, a riflettere il momento che stiamo attraversando. Tatticamente e atleticamente, sembra paradossale, ma cresciamo settimana dopo settimana. Abbiamo molte soluzioni in possesso palla, creiamo tante occasioni sotto porta, e la nostra fase difensiva è solida, sia quando ci difendiamo bassi che con il pressing alto. Siamo efficaci anche con il portiere di movimento e sui calci da fermo, gestiamo bene le inferiorità numeriche. Il lavoro da questo punto di vista sta pagando. Purtroppo, ci roviniamo tutto non concretizzando questa mole di gioco e prendendo gol con troppa facilità, a causa di errori individuali davvero gravi che fanno male. Ci manca ancora qualcosa, e sono convinto che, con quel qualcosa in più, le cose andrebbero in maniera completamente diversa. Ora dobbiamo restare uniti, concentrarci sulla squadra e non sui singoli, senza cercare alibi. Dobbiamo fare un’analisi seria e lucida per capire come proseguire al meglio e ripartire senza drammi.”

Nel Futsal Pontedera mancherà Francesco Patetta, squalificato per un turno dopo l’espulsione contro il Russi. Per quanto riguarda gli avversari, i bianconeri dovranno prestare particolare attenzione a Eric Mendes da Silva e Mattia Triglia, rispettivamente con 5 e 4 reti segnate finora, entrambi con una vasta esperienza tra Serie A e Serie A2.

Last modified: Novembre 15, 2024