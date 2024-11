“Ponte sullo Stretto: Raffaele Latrofa nominato membro della Commissione di Valutazione Ambientale”: l’auspicio de Gli Amici di Pisa

Written by admin• 8:08 am• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione degli Amici di Pisa

“Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato l’Assessore Raffaele Latrofa membro della Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto del Ponte sullo Stretto. La Commissione avrà il compito di integrare il Master Plan del progetto con nuovi studi e dati, al fine di rispondere alle numerose osservazioni tecnico-strutturali e geomorfologiche-ambientali sollevate a livello ministeriale. Questi temi hanno suscitato una forte reazione, portando alle dimissioni del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina, Venera Leto. Abbiamo avuto modo di apprezzare le competenze professionali di Latrofa, già in occasione delle iniziative pro-Galilei, prima della privatizzazione dell’aeroporto. I dati statistici degli ultimi anni hanno dimostrato che le nostre preoccupazioni erano fondate: Firenze continua a privilegiare lo sviluppo del proprio aeroporto, mentre il Galilei di Pisa registra un forte calo nei passeggeri: -70,4% nel 2021, -66,9% nel 2022, -66,7% nel 2023, e si stima -61,6% nel 2024. Ci auguriamo che Latrofa, ricordando le battaglie condotte insieme a noi, possa anche sensibilizzare i suoi colleghi comunali. Non basta opporsi al progetto del nuovo aeroporto fiorentino; è necessario proporre soluzioni concrete per rilanciare e sviluppare l’aeroporto Galilei.”, conclude il comunicato.

Last modified: Novembre 15, 2024