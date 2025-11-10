Written by Novembre 10, 2025 6:01 pm Calcio dilettanti

Lorenzo Sciapi sempre più in testa alla classifica marcatori della sua categoria

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 10 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194VII
Francesco Di PaolaSan Giuliano4VIII

Campionato Promozione Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco9 (3)I
Gabriel FolegnaniSaline4VII
Eneri TarajMobilieri Ponsacco4VIII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20164VI

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato5I
Pietro MoriStella Rossa3X

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica6 (1)I
Alessio GiorgiAtletico Etruria5IV
Vincenzo PassalacquaPomarance5V
Francesco CacciapuotiSelvatelle4VIII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio3IX
Simone AgostiniAtletico Etruria3(1)X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio7I
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7II
Marco PuccioniCapanne Calcio6 (2)III
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)IV
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio5 (1)V
Alessandro BiancoCrespina calcio4 (1)VI
Diego LuperiniPorta a Lucca4VII
Alessio MorettiCrespina Calcio4VIII
Andrea BiancoPorta a Lucca3IX

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19757 (1)III

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Gabriele GianniniGolena d’Arno6I
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)II
Samuele RosatoPonteginori 19295III
Jones BohuamSan Frediano Calcio5IV
Emanuele FiumicelliLajatico4 (1)V
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio4VI
Dario PiacentiMarinese 19254VII
Mattia SoldatoAmatori Saline3VIII
Davide PettenonMarinese 19253IX
Mattia SpitaleAntonio Bellani3X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20057 (3)I
Claudio PajaSantacroce calcio5 (2)II
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)III
Tommaso GiuntoliMonteserra5IV
Filippo MarchettiLa Fornace5V
Alessio CardiniMarciana 2.04VI
Serigne Saliou MbayeStella Azzurra4VII
Gianmarco ScattiniPonte a Elsa 20053IX
Manuel CiolliPerignano3X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 10, 2025
