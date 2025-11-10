Lorenzo Sciapi sempre più in testa alla classifica marcatori della sua categoria

Written by Leonardo Miraglia• 6:01 pm• Calcio dilettanti

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 10 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Davide Mearini Fratres Perignano 2019 4 VII Francesco Di Paola San Giuliano 4 VIII

Campionato Promozione Toscana, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 9 (3) I Gabriel Folegnani Saline 4 VII Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 4 VIII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 4 VI

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 5 I Pietro Mori Stella Rossa 3 X

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 6 (1) I Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 IV Vincenzo Passalacqua Pomarance 5 V Francesco Cacciapuoti Selvatelle 4 VIII Davide Borgioli Acciaiolo Calcio 3 IX Simone Agostini Atletico Etruria 3(1) X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 7 I Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 II Marco Puccioni Capanne Calcio 6 (2) III Matteo Bahiti Porta a Lucca 5 (1) IV Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 5 (1) V Alessandro Bianco Crespina calcio 4 (1) VI Diego Luperini Porta a Lucca 4 VII Alessio Moretti Crespina Calcio 4 VIII Andrea Bianco Porta a Lucca 3 IX

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 7 (1) III

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Gabriele Giannini Golena d’Arno 6 I Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 6 (3) II Samuele Rosato Ponteginori 1929 5 III Jones Bohuam San Frediano Calcio 5 IV Emanuele Fiumicelli Lajatico 4 (1) V Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 4 VI Dario Piacenti Marinese 1925 4 VII Mattia Soldato Amatori Saline 3 VIII Davide Pettenon Marinese 1925 3 IX Mattia Spitale Antonio Bellani 3 X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 7 (3) I Claudio Paja Santacroce calcio 5 (2) II Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) III Tommaso Giuntoli Monteserra 5 IV Filippo Marchetti La Fornace 5 V Alessio Cardini Marciana 2.0 4 VI Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 4 VII Gianmarco Scattini Ponte a Elsa 2005 3 IX Manuel Ciolli Perignano 3 X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 10, 2025