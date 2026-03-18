Grande partecipazione all’assemblea nei quartieri Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello

Written by Redazione• 1:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Si è svolta martedì 17 marzo alla Bibliotema Comunale SMS alle Piagge l’assemblea pubblica rivolta ai quartieri Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello, seconda tappa della campagna di ascolto “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”, promossa dall’Amministrazione comunale con la partecipazione del sindaco Michele Conti e della Giunta. Numerosa la presenza dei cittadini. Il percorso, articolato in 10 incontri, si concluderà il 26 maggio a Putignano; prossimo appuntamento il 24 marzo al Cep per i quartieri Cep e Barbaricina.

In apertura, il sindaco ha sottolineato come questi quartieri rappresentino la parte più recente e densamente abitata della città, caratterizzata da una buona offerta di servizi, ma anche da criticità urbanistiche, in particolare a Pisanova e Cisanello, segnate in passato da una forte cementificazione e dalla carenza di spazi verdi e luoghi di socialità.

Negli ultimi anni, ha spiegato, l’Amministrazione ha lavorato per sbloccare interventi urbanistici attesi da tempo, favorendo nuovi cantieri e trasformazioni: tra questi il nuovo ospedale Stella Maris, l’espansione del Parco Europa, il completamento delle Torri di via Bargagna, lo sviluppo dell’area Cnr con i progetti dell’Università di Pisa e della Scuola Sant’Anna, il recupero dell’ex convento di Santa Croce in Fossa Banda e la riqualificazione dell’ex studentato della Paradisa.

Ampio spazio è stato dedicato al verde urbano, con la creazione e riqualificazione di grandi parchi come Parco Europa e Parco Pungilupo, quest’ultimo con 1.500 nuove alberature. Dal 2018 a oggi il patrimonio arboreo di Cisanello è cresciuto di circa 2.700 alberi. Numerosi anche gli interventi su aree verdi di quartiere, impianti sportivi, skate park e giardini scolastici.

Sul fronte PNRR, il progetto “Pisa This” (16,6 milioni di euro) prevede interventi di rigenerazione urbana a Cisanello, tra cui nuove piste ciclabili, illuminazione, marciapiedi e un grande parco urbano. In corso anche il recupero dell’ex chiesa di San Marco in Calcesana, destinata ad attività culturali. Sempre con fondi nazionali ed europei, il Comune ha investito 5 milioni di euro nel potenziamento degli asili nido, con interventi a San Biagio e al nido Betti.

Importanti anche le opere di manutenzione diffusa: negli ultimi anni sono stati realizzati 55 interventi di asfaltatura e numerosi lavori su marciapiedi e attraversamenti pedonali, con particolare attenzione alla sicurezza. Sul fronte della mobilità sostenibile, spicca il ponte ciclopedonale tra Cisanello e Riglione e l’estensione della rete ciclabile.

Per quanto riguarda le case popolari, il Comune ha investito oltre 60 milioni di euro tra nuove costruzioni e riqualificazioni, con interventi anche nei quartieri interessati: efficientamento energetico degli alloggi, manutenzioni straordinarie e nuovi edifici ERP in costruzione.

Tra i servizi, è stata inaugurata nel 2025 la sede decentrata dell’Anagrafe a Don Bosco, mentre la biblioteca SMS alle Piagge registra una forte crescita di utenti e prestiti, grazie anche all’ampliamento degli orari.

Tra i progetti futuri, in partenza la realizzazione di un nuovo campo sportivo tra via Maccatella e le Piagge, mentre è allo studio la riqualificazione dell’area esterna della ex Circoscrizione 5 a Don Bosco con un impianto sportivo multifunzionale.

L’incontro si è concluso con un confronto aperto con i cittadini, che hanno presentato segnalazioni, richieste e proposte, confermando il ruolo centrale del percorso partecipativo avviato dall’Amministrazione.

Last modified: Marzo 18, 2026