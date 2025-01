Il consigliere Fabbrini (FdI) denuncia il degrado della pista ciclopedonale Puccini

Written by admin• 8:09 am• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Da anni i cittadini del lungomonte lamentano le pessime condizioni della pista ciclabile Puccini nel tratto che collega Ripafratta a Rigoli. Un tempo fiore all’occhiello della mobilità alternativa, oggi la pista versa in uno stato di completo abbandono, come denuncia il consigliere comunale Simone Fabbrini di Fratelli d’Italia.

“I recenti lavori di smantellamento della cartiera di Rigoli, determinano il passaggio di camion proprio dalla pista ciclabile, creando un danno enorme al manto e alla sicurezza degli utenti. Già nel 2012 – continua Fabbrini – si verificò una situazione simile per via dei lavori di ripristino del tratto finale del Canale Ozzeri, causando danni e trasformando un percorso sicuro e piacevole in un percorso dissestato. Lo stesso stato di abbandono si estende fino a Ripafratta”.

Il consigliere comunale chiede a gran voce un intervento di ripristino: “è inaccettabile che una risorsa così importante per la comunità venga lasciata al degrado. La pista ciclopedonale Puccini è un bene prezioso per la valorizzazione del territorio, tenendo conto anche del frequente passaggio di pellegrini e turisti, anche stranieri. Chiedo un impegno concreto per restituire ai cittadini una pista sicura e funzionale”.

“Ho intenzione di discuterne con l’amministrazione – conclude Fabbrini – e di trovare una soluzione, interagendo, se necessario, con gli altri enti per dare risposte alla cittadinanza che giustamente reclama attenzione e sensibilità per il proprio territorio”.

Last modified: Gennaio 27, 2025