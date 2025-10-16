Avviso di interruzione idrica a Calci

CALCI – Acque informa che, a causa di lavori del gestore della rete elettrica, domenica 19 ottobre, dalle 9:00 alle 12:30, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e momentanei intorbidamenti dell’acqua nelle seguenti zone del comune di Calci:
- Via Don Minzoni
- Via Brogiotti
- Via Ruschi e relative strade traverse
- Località Cagnola fino alla zona della Certosa inclusa
Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 16, 2025