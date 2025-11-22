Lady Sox torna con “One Tear”, il nuovo singolo dedicato a chi si sente fuori posto

Written by admin• 9:33 am• Volterra, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA– “One Tear” è il quinto singolo – e il primo in lingua inglese – della giovane artista toscana Sophia Lassi, in arte Lady Sox. Il brano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, è un messaggio dedicato a chi si sente “sbagliato” o “inadeguato” rispetto agli standard imposti dalla società contemporanea.

«È una canzone per chi preferisce custodire un segreto piuttosto che rincorrere una felicità ostentata e imposta», racconta l’autrice.

“One Tear” trae ispirazione anche da un personaggio della serie Stranger Things, che Lady Sox sceglie di non rivelare per lasciare agli ascoltatori il piacere dell’interpretazione. La musica è firmata da Andrea Prestianni, mentre la produzione è curata da Francesco Mignogna per l’etichetta OstiNati dei Lassi.

Biografia. Sophia Lassi (Volterra, classe 2009) è un’artista poliedrica che spazia con naturalezza tra musica, cinema e televisione. Cantautrice, attrice e autrice, scrive racconti, poesie, canzoni e sceneggiature. Debutta a 12 anni con Mondo Fantasy, cui seguono Mi Limito Mi Limito, Senza Ragione e Daltonica. Con Senza Ragione ottiene il secondo posto e il Premio della Giuria Popolare al Festival di Amnesty International – Voci per la Libertà 2025, oltre a un riconoscimento al Festival Estivo – Galà della Musica Indipendente.

Nel 2024 partecipa al programma Io Canto Generation su Canale 5, arrivando alle semifinali. Parallelamente porta avanti la sua passione per il cinema: dopo varie esperienze in fiction Rai e cortometraggi, scrive, dirige e interpreta Monster, il suo primo corto da regista. L’opera ottiene numerosi premi – tra cui Miglior Cortometraggio e Miglior Attrice – consolidando il suo ruolo di giovane voce capace di raccontare con autenticità anche temi difficili come il bullismo.

La critica la definisce: “Una nuova voce entusiasmante nel mondo del cinema, capace di esprimere una sorprendente maturità artistica, bilanciando emozioni crude e una narrazione intensa“.

Tra i progetti più recenti figurano i cortometraggi Necronomicon, premiato al Believe Film Festival di Verona nella categoria Esordienti, e A un passo dalla fine, vincitore al 72h Doc Film Contest del Cecinema. In tutte le sue opere, Sophia firma anche le musiche originali.

Last modified: Novembre 22, 2025