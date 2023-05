Il Comando di Mezzogiorno alla cena pre Gioco

Scritto da admin• 4:46 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Lunedì 29 maggio il Comando della Nobile Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte ha tenuto la consueta cena pre Gioco.

di Leonardo Miraglia



Durante la serata il Comando ha fatto squadra e i presenti hanno più volte intonato il grido di battaglia della Parte: Ultra Dimidium; ossia, oltre la metà, al di là della mezzeria del Ponte, spingendo così gli avversari alla sconfitta.



Il Generale Sergio Mantuano, affiancato da varie alte cariche del Comando di Mezzogiorno, ha dichiarato che quest’edizione dello scontro sul Ponte di Mezzo sarà alquanto complessa, data la recente costituzione della squadra del Sant’Antonio, a causa della squalifica della squadra che lo scorso anno non è salita al carrello, e che, perciò, non avrà neppure un tempo minimamente sufficiente per potersi preparare ad affrontare una qualsiasi sfida con le schiene a Mazinga.



Tuttavia, la Parte sta facendo un ottimo lavoro di coesione e amalgama fra la cosiddetta sezione civile e quella militare, ossia fra coloro che il Gioco lo fanno al carrello e tutti quelli che lo fanno sfilando sui Lung’arni. Questo è l’obiettivo dichiarato di quest’anno, senza togliere niente alla provvidenza che potrebbe impegnarsi nel dare una spinta in più verso Tramontana.



Da stasera iniziano le serate dedicate all’ordine chiuso dei corpi armati di Mezzogiorno affinché il 24 giugno tutto sia perfettamente organizzato e funzioni come un fantomatico orologio svizzero.

