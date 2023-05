Centrosinistra, una debacle annunciata. La Toscana sempre meno rossa

Scritto da admin• 4:34 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La Toscana sempre meno rossa. Non solo Pisa che riconferma il buon governo di Michele Conti, ma anche Massa, Siena e Pietrasanta vanno alla coalizione di centrodestra. Al centrosinistra che perde anche Campi Bisenzio, rimane solo Pescia.

Continua l’onda biancazzurra. Francesco Persiani a Massa ha la meglio su Enzo Romolo Ricci con il 54,36 per cento delle preferenze, a Siena Nicoletta Fabio (centrodestra) vince lo scontro tra lady con Anna Ferretti (centrosinistra) guadagnando oltre il 52 per cento dei consensi. A Pietrasanta viene confermato Alberto Stefano Giovannetti che sconfigge Borzonasca con quasi il 56 per cento delle preferenze.

Una vera e propria caporetto per il centrosinistra, che a parte Vicenza non ha brillato neanche ai seggi nazionali viste le sconfitte di Ancona, ma anche quella di Brindisi e Terni dove è stato Stefano Bandecchi a primeggiare con una lista civica.

Insomma ci sarà molto da lavorare per riportare il centrosinistra in auge come ai bei tempi. C’è solo un dato che può far felice il centrosinistra, che guadagna a livello di partito solo il Pd in lieve ascesa su Fdi. Questa può essere però solo una consolazione, visto che il più volte citato “Effetto Schlein” per il momento non si è ancora visto.

Last modified: Maggio 30, 2023