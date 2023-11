Il Cinema più antico di Pisa. Il Lumière? No, l’Artistico

Scritto da admin• 7:45 am• Pisa, Attualità, Tutti

Aprì i battenti nell’estate del 1905 all’interno del Palazzo Bastiani Brunacci in Corso Italia



PISA – Andando di pari passo col detto “chi cerca trova” e non fermandomi ai primi risultati riguardanti la timeline delle sale cinematografiche pisane ho scoperto, per altro con grande fatica nella raccolta di informazioni riguardanti l’argomento, che il primo cinema aperto a Pisa non è stato il Lumière, come raccontato nella maggior parte dei documenti che parlano della storia dei cinematografi pisani e come ho scritto nella presentazione del mio percorso lungo i cinema di Pisa pochi giorni fa, ma un’altra sala di proiezione, che si chiamava Artistico.

di Leonardo Miraglia

Il Lumiere aprì i battenti nel dicembre del 1905 mentre l’Artistico nell’estate dello stesso anno. Pochi mesi ma sufficienti a porre l’Artistico in cima alla cronologia dei locali adibiti a cinema in quel della nostra amata città. Il cinema Artistico era ubicato all’interno di Palazzo Mastiani Brunacci, in Corso Italia, che nel tempo è stato anche sede della facoltà di Informatica dell’Università di Pisa.

Il palazzo è molto grande: ha ben 118 ambienti e addirittura 20 saloni, perciò adatto ad ospitare un cinema (inizialmente, ossia agli albori del XIX secolo ospitò uno dei salotti artistici più eminenti di Pisa). Il nome del cinema proveniva dalla società che ne deteneva la proprietà ossia la Società Generale Artistica di Roma.

A proposito della programmazione delle pellicole proiettate, si sa che l’Artistico non aveva la caratura del Lumière, che invece si distingueva per il suo calendario ricco di proiezioni prodotte localmente, spesso per attività filantropiche. Le informazioni riguardanti il cinema Artistico finiscono qui, la sua vita sfuma nel vuoto dell’oblio del tempo e scompare nei suoi meandri senza alcuna menzione di merito. Resta il fatto che batté sul tempo il ben più noto Lumière piazzandosi indissolubilmente, in questo caso sì, come primo cinema di Pisa.

